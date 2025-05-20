Ботанический сад и зоопарк дают скидку посетителям с "профильными" фамилиями

Подобную акцию регулярно осенью проводил Рижский зоопарк во время "Дней животных". В этот раз флора и фауна решили объединиться и выяснить, смогут ли Берзини, Озолсы и Лиепини обогнать Лацисов, Гулбисов, Волковых и Козловых?



Обладатели соответствующих фамилий растительного и животного происхождения с 23 по 25 мая могут со скидкой 50% посетить Рижский зоопарк и Саласпилсский ботанический сад. Если же название из мира животных и растений присутствует и в имени и в фамилии, то вход вообще бесплатный.



Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного или растения не на латышском языке, то необходимо показать перевод из надежного источника, сфотографировав или скопировав соответствующую страницу словаря или статью в интернете.



Отметим, что в ботаническом саду сейчас цветут яблони, рододендроны, магнолии, различные весенние цветы, тюльпаны и нарциссы. А в зоопарке в мае у многих животных рождаются малыши.