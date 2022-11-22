Испанский? Немецкий? Что учить в школах, если отменят уроки русского? А учителя для этого есть?

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы это было так, но желающих учиться по этим программам мало. В этом году на программу подготовки учителей немецкого языка подали заявки только два человека. К сожалению, двух человек было недостаточно, чтобы открыть программу, так как это стало бы пустой тратой денег. Для реализации программы нужны как минимум пять студентов. Кроме того, среди обучающихся по программе Mācītspēks есть лишь единицы, владеющие испанским, шведским или французским языком. Поэтому и от этого проекта также не ожидается существенного вклада в систему образования", - обрисовывает ситуацию декан факультета Линда Даниэла.