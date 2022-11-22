Видео ⟩ Новая информация о смертельном ДТП с тремя авто: виновнику за рулем стало плохо

Потерпевший рассказывает: "Мы ехали со скоростью 60 километров в час. Было темно, снег, дорога не убрана. Навстречу нам нос к носу неожиданно выехала машина. В последний момент повернули. Машина ударила бок, колесо полностью повреждено, левая сторона - водительское сиденье - тоже. Нас вынесло на встречную полосу. В последний момент избежали столкновения со встречной машиной. Скажем так - мы спасли три жизни, иначе было бы плохо".

Первоначально участники ДТП предполагали, что водитель Suzuki совершил неосторожный обгон, но позже выяснилось, что во время езды ему неожиданно стало плохо, а врачи констатировали его смерть.

Медики госпитализировали с места аварии трех человек, получивших травмы средней степени тяжести, в том числе ребенка, один из пострадавших отказался от госпитализации.

Как сообщалось, в 7:40 утра 21 ноября на улице Гранита произошло столкновение автомобилей Suzuki, Volvo и Opel. Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)