Каждая девушка мечтает услышать две заветные фразы: "Я тебя люблю" и "Выходи за меня". Но что делать, если первая уже давно прозвучала, а произносить вторую избранник совсем не спешит?
Как отвести парня в загс?
Как отвести парня в загс?
"Женись на мне!" - новое реалити-шоу на канале 8TV
Героини нового реалити-шоу на телеканале 8TV идут наперекор стереотипам, берут инициативу в свои руки и сами делают предложение своим возлюбленным. Всего за 3 дня потенциальные невесты организуют собственную свадьбу втайне от жениха: пригласят родственников, купят платье и костюм, вызовут лимузин и закажут ресторан.
В назначенный день и час невеста в подвенечном платье произнесет самые главные слова в своей жизни: "Женись на мне". И если жених согласится - пара тут же отправится на свою свадьбу.
Но вот согласится ли он?
Новое реалити-шоу - с 7 декабря с понедельника по пятницу в 15:45 на 8TV!
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