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Как отвести парня в загс?

rus.tvnet.lv/LETA
Как отвести парня в загс?
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Героини шоу "Женись на мне"
Героини шоу "Женись на мне" Фото: Пресс-фото

Каждая девушка мечтает услышать две заветные фразы: "Я тебя люблю" и "Выходи за меня". Но что делать, если первая уже давно прозвучала, а произносить вторую избранник совсем не спешит? 

"Женись на мне!" - новое реалити-шоу на канале 8TV

Героини нового реалити-шоу на телеканале 8TV идут наперекор стереотипам, берут инициативу в свои руки и сами делают предложение своим возлюбленным. Всего за 3 дня потенциальные невесты организуют собственную свадьбу втайне от жениха: пригласят родственников, купят платье и костюм, вызовут лимузин и закажут ресторан.

В назначенный день и час невеста в подвенечном платье произнесет самые главные слова в своей жизни: "Женись на мне". И если жених согласится - пара тут же отправится на свою свадьбу.

Но вот согласится ли он?

Новое реалити-шоу - с 7 декабря с понедельника по пятницу в 15:45 на 8TV!

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