Как отвести парня в загс?

"Женись на мне!" - новое реалити-шоу на канале 8TV

Героини нового реалити-шоу на телеканале 8TV идут наперекор стереотипам, берут инициативу в свои руки и сами делают предложение своим возлюбленным. Всего за 3 дня потенциальные невесты организуют собственную свадьбу втайне от жениха: пригласят родственников, купят платье и костюм, вызовут лимузин и закажут ресторан.

В назначенный день и час невеста в подвенечном платье произнесет самые главные слова в своей жизни: "Женись на мне". И если жених согласится - пара тут же отправится на свою свадьбу.

Но вот согласится ли он?

Новое реалити-шоу - с 7 декабря с понедельника по пятницу в 15:45 на 8TV!