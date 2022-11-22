Уже 26 ноября в Риге пройдет ежегодный концерт Riga Stand Up

26 ноября в 19:00 на сцену рижского кинотеатра K-Suns выйдут 6 опытных стендап-комиков, которые расскажут свой лучший материал за всю осень. В основном выступления будут на русском языке, однако среди выступающих будет и англоязычная девушка - Lydia Oyeniyi, несколько лет назад переехавшая в Латвию из Нигерии.

Многие рижане уже слышали о творческом союзе Riga Stand Up – это команда комиков, которая была основана в 2016 году и активно продвигает жанр стендап в странах Балтии, а также гастролирует во многих странах ЕС. Каждую неделю в Риге проходит несколько открытых микрофонов, на которых молодые и бывалые комики оттачивают свой материал и подачу, пробуют новые шутки и получают свою дозу критики. Всё это необходимо, чтобы представить свой отборный материал в лучшем виде на отчётных концертах – в Риге, Юрмале, Таллине, Хельсинки, Даугавпилсе и множестве других городов.

Autumn Hits (Осенние Хиты) – это традиционный отчётный концерт рижских комиков, который уже несколько лет "закрывает" осенний сезон юмора. Это шоу стало обязательным к посещению для многих ценителей современной стендап-комедии, ведь по собственной статистике юмористов именно осенний сезон часто оказывается самым продуктивным. Творческому процессу не мешает ни летний отдых, ни зимнее спокойствие, ни весенняя суматоха. Поэтому и количество смеха на единицу времени в ноябре самое оптимальное.

Отличительная черта стендап-комедии - разнообразие типажей и стилей, ведь каждый комик подходит к юмору со своей уникальной позиции. Среди юмористов есть переводчики, IT-специалисты, менеджеры крупных компаний и даже тренер по боксу. Но всех их объединяет желание поделиться своими историями и взглядом на мир. Да и зрители на концертах самые разнообразные - от студентов, до профессоров, от строителей до директоров компаний. Наверное, не даром говорят, что юмор объединяет.

Концерт Autumn Hits состоится 26 ноября в 19:00, кинотеатр K-Suns (Elizabetes 83/85).

Отчетный концерт Riga Stand Up Фото: Пресс-фото