На этой неделе в Рижском зоопарке начнутся Зимние ночи

Одной из главных задач зоопарков является сохранение редких и исчезающих видов животных, поэтому зимними вечерами у посетителей будет возможность ознакомиться с 13 объектами интерактивной образовательной выставки-игры "Что это такое?", созданными дизайнером Артуром Аналтсом. Фигуры животных выполнены в натуральную величину. Рядом с ними будет размещена информация о поведении животного, среде обитания и угрозах виду. В течение акции количество экспозиционных объектов будет постепенно увеличиваться.

В настоящее время 27% животных в зоопарке составляют виды, включенные в различные категории Международной Красной книги. Пятая часть, или 21%, включены в международную программу управления популяцией в неволе (EEP) или их представители включены в европейские или мировые племенные книги. Почти треть, или 31% видов, охраняются Вашингтонской конвенцией, 6% видов находятся под охраной в Латвии.

Во время акции ежедневно с 18:00 до 20:00 в зоопарке будет гостить Дед Мороз. Он будет навещать своих друзей - северных оленей, но появится и в других зонах зоосада.

Во время Зимних ночей в центре зоосада возле детской площадки будет гореть костер. Посетители смогут не только согреться у него, но и устроить небольшой пикник. Во время дождя костер разжигаться не будет.

В Рижском зоопарке обитают и северные олени. Во время зимних праздников посетители приглашаются поддержать зоопарк финансовыми пожертвованиями на приобретение лишайника для оленей, дневная порция которого обходится в 20 евро.

В Зимние ночи кассы зоопарка будут работать до 19:30. Экспозиции в помещениях будут доступны посетителям до 20:30, а прогуляться по освещенным дорожкам зоопарка можно будет до 21:00.