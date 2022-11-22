В Украине завели дело о вероломстве из-за видео сдающихся в плен военных РФ

Второй ролик - съемки этого же двора с воздуха. На кадрах видны 12 тел в военной форме, лежащих на земле, со следами крови под ними. Судя по всему, это те же люди, что лежали на земле в первом ролике.

Обвинения в военных преступлениях

Авторы прокремлевского Telegram-канала "Рыбарь", который опубликовал видео, утверждают, что, после того как один из российских солдат, сдаваясь в плен, открыл огонь по украинским военнослужащим, "ВСУшники решили за это отыграться на всех военнопленных, убив их на месте".

Основатель аналитической команды Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев утверждает, что российский солдат фактически совершил военное преступление - вероломство. Он притворился готовым сдаться в плен, но открыл огонь. Однако тот факт, что российский военный начал стрелять, не дает ВСУ права убивать остальных россиян, подчеркнул Левиев.

Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей. Издание подчеркивает, что из опубликованных видео нельзя сделать однозначного вывода, как и почему были убиты российские солдаты. Эксперт по уголовному преследованию за военные преступления Ива Вукусич сказала NYT, что классификация действий украинских военных зависит от того, в какой момент были убиты лежащие на земле россияне: во время перестрелки, начавшейся после того, как российский солдат, сымитировав сдачу в плен, открыл огонь, или уже после этого в качестве мести.