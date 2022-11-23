Российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин показал в соцсетях, как проводит время с детьми. Вместе с супругой Аллой Пугачевой он посетил спектакль "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре Тель-Авива.
Как Максим Галкин проводит время с женой и детьми в Израиле?
Максим Галкин смог выделить несколько дней в своем плотном графике, чтобы побыть с семьей. В сторис он показал, как проводит время в парке с Лизой и Гарри.
После в Telegram-каналах появилось видео, где Алла Пугачева и Максим Галкин запечатлены на спектакле "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре Тель-Авива.
Зрители встретили Аллу Борисовну бурными овациями, а сотрудники театра включили в честь певицы легендарную композицию "Миллион алых роз". Как отмечает издание StarHit.ru, Примадонна едва не расплакалась и встала в знак благодарности за такой теплый прием.
Рядом с артисткой в этот момент находились супруг Максим и журналистка Ирина Шихман.
Напомним, 15 ноября Алла Пугачева и Максим Галкин отметили 21 год совместной жизни. В своем Instagram Примадонна опубликовала фотографию с цветами, которые прислал ей супруг, находясь на гастролях.
"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", - написала она.
Ранее Максим разместил на своей Instagram-странице видеоанонс гастролей по Германии. Не исключено, что снимала его Алла Пугачева, потому что за кадром то и дело слышен смех, похожий на смех Примадонны. Примечательно, что 15 апреля у Максима Галкина два концерта в Гютерсло.
"Жена отпустила", - воскликнул он, сложив руки на груди и посмотрев наверх.
Дело в том, что 15 апреля Алла Борисовна отмечает свое 74-летие. Но очевидно, что Пугачева разрешила супругу в этот день быть не с ней, а отправиться в гастрольный тур.
RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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