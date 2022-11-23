Как Максим Галкин проводит время с женой и детьми в Израиле?

Максим Галкин смог выделить несколько дней в своем плотном графике, чтобы побыть с семьей. В сторис он показал, как проводит время в парке с Лизой и Гарри.

Максим Галкин Фото: Кадр из видео

После в Telegram-каналах появилось видео, где Алла Пугачева и Максим Галкин запечатлены на спектакле "Берегите ваши лица" в Гоголь-центре Тель-Авива.

Зрители встретили Аллу Борисовну бурными овациями, а сотрудники театра включили в честь певицы легендарную композицию "Миллион алых роз". Как отмечает издание StarHit.ru, Примадонна едва не расплакалась и встала в знак благодарности за такой теплый прием.

Рядом с артисткой в этот момент находились супруг Максим и журналистка Ирина Шихман.

Напомним, 15 ноября Алла Пугачева и Максим Галкин отметили 21 год совместной жизни. В своем Instagram Примадонна опубликовала фотографию с цветами, которые прислал ей супруг, находясь на гастролях.

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", - написала она.