Режиссер Виестурс Кайришс: Театр "гремит", если не идет вперед

На мой взгляд, в театре это закодировано очень и очень серьезно, так что гремит, если он не подходит сюда под эту идею. Понятно, что идеалистический театр построить нельзя, но если он не соответствует идее, то гремит.

Это факт. Недавняя история театра "Дайлес" уже доказала это, но соответствовать, угадывать, бросать вызов - это очень сложно. Никогда не останавливайтесь и всегда идите вперед.

Да, я не испытываю трепета, но испытываю огромный интерес и большое волнение - войти в эту синергию с этими людьми, с этими театральными мыслителями, которые там были".

Кайришс отмечает, что театр "Дайлес" не может жаловаться на нехватку зрителей, но важно поддерживать отношения с публикой.

"К сожалению, это вызывает привыкание, я знаю об этом. Зависимость от культуры, на мой взгляд, зависимость от латышского языка, от великих историй, от прекрасной актерской игры - я думаю, это поощряемая зависимость. По крайней мере я хотел бы это поощрять, - говорит он. - Я хочу, чтобы эти отношения в какой-то степени превратились в семейные.

Пусть это будет важный ритуал, но не только из вежливости.

Я думаю, аудитория тоже должна быть требовательной. Они не должны ходить в театр только потому, что так принято в семье, нет, они должны ходить потому, что чувствуют, что хотят в этом участвовать.

Нам нужно создавать спектакли, чтобы вызвать такое желание у зрителей".

Полную запись программы можно прослушать здесь.