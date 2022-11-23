Режиссер театра и кино Виестурс Кайришc описывает свою работу в театре "Дайлес" как очень тяжелую и сложную, но как художественный руководитель он чувствует себя хорошо. В программе радио SWH "С песней о жизни" Кайришс рассказал, как он чувствует себя в доме Смильгиса и испытывает ли пиетет к театру "Дайлес", а также об отношениях между театром и зрителем, которые он хотел бы создавать как семейные и честные, так как зрители требовательны и готовы соучаствовать.
Режиссер Виестурс Кайришс: Театр "гремит", если не идет вперед
На вопрос о том, как он себя чувствует в театре "Дайлес", Кайришс признается ведущему Янису Шипкевичу: "Я воспринимаю жизнь такой, какая она есть. Я чувствую себя там хорошо.
Конечно, это очень тяжелая и сложная работа, но главное, чтобы она приносила какое-то удовлетворение. Это также дает ощущение перспективы и развития. Для меня важно сохранить эти измерения".
Режиссеру также нравится дух легендарного Смильгиса, бродящего по театру. "Это классно - ты в коллективе, ты с людьми. У нас есть моменты подъема и падения. Я все больше чувствую это сообщество, и это очень важно для меня", - отметил Кайришс.
Ранее режиссер упоминал, что театр "гремит", если не движется вперед.
На вопрос, испытывает ли он уважение к актерам из театра "Дайлес", Кайришс признается, что он художник, анархист:
"Смысл слова "пиетет" очень сложен в качестве отправной точки для искусства. Я чувствую, что они были великими, я чувствую это. Ни в коем случае не тематически или по аналогии, но я хочу приблизиться к этому духу.
На мой взгляд, в театре это закодировано очень и очень серьезно, так что гремит, если он не подходит сюда под эту идею. Понятно, что идеалистический театр построить нельзя, но если он не соответствует идее, то гремит.
Это факт. Недавняя история театра "Дайлес" уже доказала это, но соответствовать, угадывать, бросать вызов - это очень сложно. Никогда не останавливайтесь и всегда идите вперед.
Да, я не испытываю трепета, но испытываю огромный интерес и большое волнение - войти в эту синергию с этими людьми, с этими театральными мыслителями, которые там были".
Кайришс отмечает, что театр "Дайлес" не может жаловаться на нехватку зрителей, но важно поддерживать отношения с публикой.
"К сожалению, это вызывает привыкание, я знаю об этом. Зависимость от культуры, на мой взгляд, зависимость от латышского языка, от великих историй, от прекрасной актерской игры - я думаю, это поощряемая зависимость. По крайней мере я хотел бы это поощрять, - говорит он. - Я хочу, чтобы эти отношения в какой-то степени превратились в семейные.
Пусть это будет важный ритуал, но не только из вежливости.
Я думаю, аудитория тоже должна быть требовательной. Они не должны ходить в театр только потому, что так принято в семье, нет, они должны ходить потому, что чувствуют, что хотят в этом участвовать.
Нам нужно создавать спектакли, чтобы вызвать такое желание у зрителей".
Полную запись программы можно прослушать здесь.
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