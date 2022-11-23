"Согласие" против планов по отмене изучения русского в школах

"Согласие" считает, что предложение министерства приведет к снижению конкурентоспособности выпускников школ на рынке труда и росту межнациональной напряженности в латвийском обществе.

Кроме того, партия указывает, что инициатива министерства является неуважением к Конституции Латвии, преамбула которой предусматривает уважительное отношение к национальным меньшинствам.

Что случилось?

Как сообщалось, министерство образования и науки планирует потребовать с 2026/2027 учебного года изучения во всех учебных заведениях как второго иностранного одного из языков Европейского союза (ЕС) или иностранного языка, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования.

Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах больше нельзя будет изучать, так как этот язык не является официальным языком ЕС, кроме того, нет имеющих силу межправительственных договоров, которые обеспечивали бы такую возможность.

Министерство считает, что эти изменения будут способствовать более полноценной интеграции молодежи в образовательное пространство ЕС, способствовать освоению официальных языков ЕС, что, в свою очередь, открывает широкие возможности в Евросоюзе и за его пределами.

Первый иностранный язык дети учат с 1-го класса. Это должен быть один из официальных языков ЕС, чаще всего выбирают английский. Второй иностранный язык в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы на латышском языке, начинают учить с 4-го класса.

К разработке изменений в стандарте основного образования будут привлечены партнеры, а подготовленный проект постановления Кабинета министров будет вынесен на общественное обсуждение с приглашением всех заинтересованных сторон принять участие в оценке и внести предложения по совершенствованию нормативного документа.