Латвийский инфлюенсер Эвелина Паркере поделилась опытом своего первого свидания. Вскоре после знакомства с мужчиной они спонтанно отправились в аэропорт. Эта история привлекла внимание зарубежных СМИ, сообщает издание IBT.
Рассказ блогера из Латвии попал в зарубежные СМИ: "Лучшее свидание в моей жизни"
"Вчера я пошла на свидание с мужчиной, мы напились и поехали в аэропорт, чтобы забронировать первый возможный рейс. Так мы оказались в Париже.
Это было лучшее свидание в моей жизни и лучшие 24 часа в году", - написала Паркере под с видеозаписью из Парижа.
Эта история привлекла внимание и неоднократно публиковалась в зарубежных СМИ. Видео набрало почти 900 тысяч просмотров и 112 тысяч лайков в TikTok.
Издание IBT сообщает, что Эвелина Паркере познакомилась с мужчиной в рижском ресторане. "Через 30 минут мы уже были в аэропорту и смотрели рейсы. Первый рейс был рано утром в Париж, мы его забронировали, проспали шесть часов в аэропорту и улетели", - рассказывает инфлюенсер.
Следующие 24 часа были потрачены на прогулки по Парижу и наслаждение шампанским возле Эйфелевой башни.
"Я встречала этого человека пару раз раньше на мероприятиях, но мы никогда толком не разговаривали. Я решила написать ему: "Эй, у меня проблема, хочешь ее услышать?".
Мы сильно напились, не знаю, откуда мне это пришло в голову, но я предложила поехать в аэропорт и забронировать первый рейс. Он сразу согласился.
Все было так сюрреалистично, я чувствовала себя уставшей и пьяной, но это была мечта", - говорит Паркере.
Известно, что они все еще поддерживают связь и еще раз встретились после возвращения из Парижа.
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