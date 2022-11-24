Рассказ блогера из Латвии попал в зарубежные СМИ: "Лучшее свидание в моей жизни"

"Вчера я пошла на свидание с мужчиной, мы напились и поехали в аэропорт, чтобы забронировать первый возможный рейс. Так мы оказались в Париже.

Это было лучшее свидание в моей жизни и лучшие 24 часа в году", - написала Паркере под с видеозаписью из Парижа.

Эта история привлекла внимание и неоднократно публиковалась в зарубежных СМИ. Видео набрало почти 900 тысяч просмотров и 112 тысяч лайков в TikTok.

Издание IBT сообщает, что Эвелина Паркере познакомилась с мужчиной в рижском ресторане. "Через 30 минут мы уже были в аэропорту и смотрели рейсы. Первый рейс был рано утром в Париж, мы его забронировали, проспали шесть часов в аэропорту и улетели", - рассказывает инфлюенсер.

Следующие 24 часа были потрачены на прогулки по Парижу и наслаждение шампанским возле Эйфелевой башни.

"Я встречала этого человека пару раз раньше на мероприятиях, но мы никогда толком не разговаривали. Я решила написать ему: "Эй, у меня проблема, хочешь ее услышать?".

Мы сильно напились, не знаю, откуда мне это пришло в голову, но я предложила поехать в аэропорт и забронировать первый рейс. Он сразу согласился.

Все было так сюрреалистично, я чувствовала себя уставшей и пьяной, но это была мечта", - говорит Паркере.

Известно, что они все еще поддерживают связь и еще раз встретились после возвращения из Парижа.