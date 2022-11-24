Известно, что овцы слепо следуют за своим стадом. Дескать, где все, там и я. Но неужели эта овечья слепота может быть настолько велика, что целое стадо овец может днями ходить по кругу, следуя друг за другом?
Видео ⟩ Странное явление: стадо овец без устали бродит по кругу
На такой вопрос натолкнуло довольно странное и загадочное видео, которое последние несколько дней гуляет по соцсетям, и на нем запечатлено стадо овец, безостановочно идущее по кругу.
17 ноября китайское государственное издание People's Daily опубликовало в своем аккаунте в Twitter видео, на котором десятки овец идут почти точно по кругу. На момент записи видео овцы кружили уже десять дней, основательно удивляя и пугая владельцев фермы.
Некоторые комментаторы утверждают, что овцы попали в так называемую "смертельную спираль", как это иногда делают муравьи. Другие, в свою очередь, пишут, что эти овцы могли заразиться "круговой болезнью". Это заболевание, вызванное бактерией в почве, которая поражает мозг и заставляет животное слегка наклоняться на зараженную сторону. Правда, обычно от этой заразы страдает небольшой процент овец, и способ их "округления" различается. Обычно они умирают через несколько дней.
The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022
Насколько известно СМИ, наблюдаемые в Монголии овцы кружат уже 12 дней и, возможно, все еще кружат. И никому не ясно, как эти овцы едят, пьют.
"Как только я посмотрела на это, подумала, что никогда не видела ничего подобного. Это казалось подозрительным. Похоже, кто-то положил что-то в середину, чтобы овцы туда не шли", - рассказала австралийскому каналу ABC эксперт по животноводству Эмма Дойл.
На некоторых изображениях, которыми поделились другие СМИ, видно, что люди стоят посреди круга овец, как будто застыв.
Правда, не совсем понятно, фейк ли это видео.
Если овцы долго находятся в узком загоне, то в какой-то момент они могут начать кружить. Этот симптом часто наблюдается у диких животных, особенно у крупных кошек. Запертые в клетке, они имеют тенденцию кружиться без какого-либо видимого смысла. Среди вьючных животных такое поведение может оказаться "заразным".
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