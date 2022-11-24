Видео ⟩ Странное явление: стадо овец без устали бродит по кругу

Насколько известно СМИ, наблюдаемые в Монголии овцы кружат уже 12 дней и, возможно, все еще кружат. И никому не ясно, как эти овцы едят, пьют.

"Как только я посмотрела на это, подумала, что никогда не видела ничего подобного. Это казалось подозрительным. Похоже, кто-то положил что-то в середину, чтобы овцы туда не шли", - рассказала австралийскому каналу ABC эксперт по животноводству Эмма Дойл.

На некоторых изображениях, которыми поделились другие СМИ, видно, что люди стоят посреди круга овец, как будто застыв.

Правда, не совсем понятно, фейк ли это видео.

Если овцы долго находятся в узком загоне, то в какой-то момент они могут начать кружить. Этот симптом часто наблюдается у диких животных, особенно у крупных кошек. Запертые в клетке, они имеют тенденцию кружиться без какого-либо видимого смысла. Среди вьючных животных такое поведение может оказаться "заразным".