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Умер водитель квадроцикла, разбившийся в Болдерае

rus.tvnet.lv
Умер водитель квадроцикла, разбившийся в Болдерае
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Полицейская лента
Полицейская лента Фото: Lita Krone/LETA

Водитель квадроцикла, который в воскресенье, 20 ноября, не справился с управлением в Болдерае и разбился, скончался от полученных травм, подтвердила Государственная полиция.

Жизнь мужчины оборвалась в больнице 21 ноября. Государственная полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.

Уже сообщалось, что в воскресенье, патрулируя окрестности микрорайона Болдерая, сотрудники муниципальной полиции заметили два квадроцикла, которые ехали по дороге общего пользования без государственных регистрационных знаков.

Через несколько мгновений один из водителей квадроцикла увидел полицейскую машину и быстро увеличил скорость, но потерял управление и врезался в деревья на обочине дороги.

Вызвали скорую помощь, мужчину госпитализировали. Однако 21 ноября он скончался в медицинском учреждении.

Наши соболезнования родным.

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