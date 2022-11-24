Водитель квадроцикла, который в воскресенье, 20 ноября, не справился с управлением в Болдерае и разбился, скончался от полученных травм, подтвердила Государственная полиция.
Умер водитель квадроцикла, разбившийся в Болдерае
Умер водитель квадроцикла, разбившийся в Болдерае
Жизнь мужчины оборвалась в больнице 21 ноября. Государственная полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.
Уже сообщалось, что в воскресенье, патрулируя окрестности микрорайона Болдерая, сотрудники муниципальной полиции заметили два квадроцикла, которые ехали по дороге общего пользования без государственных регистрационных знаков.
Через несколько мгновений один из водителей квадроцикла увидел полицейскую машину и быстро увеличил скорость, но потерял управление и врезался в деревья на обочине дороги.
Вызвали скорую помощь, мужчину госпитализировали. Однако 21 ноября он скончался в медицинском учреждении.
Наши соболезнования родным.
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