Ипполит - Киркоров и Галя - Бузова: в соцсетях обсуждают кадры со съемок "СамоИронии судьбы"

«Но потом, конечно, догадываешься, что никаких “им” не существует, а есть люди. И мудакам от всего этого будет веселье»



Писатель Виктор Шендерович — о ремейке фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», который готовит телеканал ТНТ pic.twitter.com/sUCM3CJqbg