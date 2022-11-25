В середине осени стало известно, что канал "ТНТ" готовит фильм-пародию "СамоИрония судьбы", который выйдет на экраны телевизоров россиян перед Новым годом. Теперь появились первые кадры и подробности. Последовала и реакция в Twitter.
Ипполит - Киркоров и Галя - Бузова: в соцсетях обсуждают кадры со съемок "СамоИронии судьбы"
Роль Ипполита досталась Филиппу Киркорову, а невесты Жени Лукашина Гали - Ольге Бузовой.
В свою очередь, Надю в пародии сыграет Ольга Картункова, известная зрителям по выступлениям за команду КВН "ГородЪ ПятигорскЪ" и съемкам в комедийном шоу "Однажды в России".
Среди других российских артистов, которые появятся на экране: Клава Кока в образе Людмилы Гурченко, шведский посол - Павел Воля, обокраденный Шпак - Гарик Мартиросян. Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев станут Шуриком и Иваном Грозным.
Среди прочих: Ляйсан Утяшева, Сергей Жуков, Алсу, Марина Федункив, Люся Чеботина, Марина Кравец.
Реакция на новости о фильме в Twitter:
Ребята, у нас есть все шансы умереть на новый год от кринжа. Ирония судьбы с Киркоровым, Бузовой и Батрутдиновым. pic.twitter.com/1J97JedX75— Morgana 🇯🇵 (@KadzeHami) November 23, 2022
Какой год, такая Ирония судьбы … pic.twitter.com/gRCBcjkSj6— Artem Izgagin (@ad_izgagin) November 25, 2022
Ирония судьбы, стала Насмешкой над здравым смыслом. Ипполит стал похож на пожилого гея - алкоголика, а Надя на выпускницу интерната для умственно отсталых детей. pic.twitter.com/FzD9AFU9Cu— Aндpeй Пятoв/Аndrey Pyatov (@andreyvlz) November 24, 2022
Я столько шампанского не выпью . "Ирония судьбы" - святое ...— Ελενα ✨⛵ (@lenavlaskina) November 24, 2022
«Да, мы уже давно живем в другой реальности.— жесть дохлой моли (@postolachka71) November 24, 2022
В той, в которой Надю играет Оля Бузова, а Ипполита - Киркоров.
Вот такая теперь “Ирония судьбы”.
И нет этой мерзости конца»
Доброе утро. pic.twitter.com/Hn7mdceRLn
«Но потом, конечно, догадываешься, что никаких “им” не существует, а есть люди. И мудакам от всего этого будет веселье»— ЭХО (@echofm_online) November 23, 2022
Писатель Виктор Шендерович — о ремейке фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», который готовит телеканал ТНТ pic.twitter.com/sUCM3CJqbg
Пост-ирония судьбы... pic.twitter.com/8uhPwlGlyW— All_about_Big_Data (@AAboutBData) November 25, 2022
Зачем там так много зеленого горошка? pic.twitter.com/4jwb8aIvit— Jeff_Mandalorian (@the_way_is_this) November 24, 2022
Внимание на стол 😂 Какая гадость ваше абсолютно все с горошком. pic.twitter.com/a52Pbya1H9— Ваша Таня громко в Ах*е (@WowHotShots) November 24, 2022
Ипполит Киркоров смывает с себя подозрения в причастности к ЛГБТ-сообществу pic.twitter.com/cTAbpUUnsi— Юстас Алексу (@Vladimi03721352) November 24, 2022
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