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Ипполит - Киркоров и Галя - Бузова: в соцсетях обсуждают кадры со съемок "СамоИронии судьбы"

rus.tvnet.lv
Ипполит - Киркоров и Галя - Бузова: в соцсетях обсуждают кадры со съемок "СамоИронии судьбы"
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В середине осени стало известно, что канал "ТНТ" готовит фильм-пародию "СамоИрония судьбы", который выйдет на экраны телевизоров россиян перед Новым годом. Теперь появились первые кадры и подробности. Последовала и реакция в Twitter. 

Роль Ипполита досталась Филиппу Киркорову, а невесты Жени Лукашина Гали - Ольге Бузовой.

В свою очередь, Надю в пародии сыграет Ольга Картункова, известная зрителям по выступлениям за команду КВН "ГородЪ ПятигорскЪ" и съемкам в комедийном шоу "Однажды в России".

Среди других российских артистов, которые появятся на экране: Клава Кока в образе Людмилы Гурченко, шведский посол -  Павел Воля, обокраденный Шпак - Гарик Мартиросян. Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев станут Шуриком и Иваном Грозным.

Среди прочих: Ляйсан Утяшева, Сергей Жуков, Алсу, Марина Федункив, Люся Чеботина, Марина Кравец.

Реакция на новости о фильме в Twitter:

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