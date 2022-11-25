50% жертв домашнего насилия молчат и не обращаются за помощью. Как это изменить?

К сожалению, часть тех, кто пережил домашнее насилие , предпочитают молчать – скрывают этот факт, потому что им стыдно (33%), и считают, что рассказывать кому-то бесполезно, и это ничего не изменит (22%). До сих пор существуют предрассудки и укоренившиеся убеждения, что факт домашнего насилия нельзя обсуждать вне семьи, так как это семейное дело (31%), а если рассказать об этом другим, то может пострадать общественный имидж семьи (17%).

"Я не осознавала, в какой глубокой яме я оказалась, пока не начала выбираться из нее. Я не помню этот период своей жизни, так как всё было в полном сумбуре. Я много говорила о случившемся со своими друзьями, но также пыталась убежать от себя и своих мыслей. Занялась работой, спортом, а мои привычки в питании были очень нездоровыми. Моя голова была моей самой большой тюрьмой и камерой пыток. Я не могла простить себя и считала, что во всем виновата сама, потому что не научилась читать людей. Я был уверена, что в следующих отношениях повторится то же самое. Потому что я та, кто провоцирует", - делится мыслями о пережитом домашнем насилии педиатр д-р Дана Исарова.