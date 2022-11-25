Сегодня, 25 ноября, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин - это призыв обратить внимание на все формы насилия и его предотвращение. Данные опроса* показывают, что половина из тех (51%), кто подвергся домашнему насилию, не обращались за помощью и никому об этом не рассказывали; в то же время те, кто поделился с другими, признаются, что это помогло почувствовать себя в большей безопасности, не быть одинокими и стать сильнее, чтобы справиться с домашним насилием.
50% жертв домашнего насилия молчат и не обращаются за помощью. Как это изменить?
Укоренившееся убеждение, что домашнее насилие является семейным делом
К сожалению, часть тех, кто пережил домашнее насилие, предпочитают молчать – скрывают этот факт, потому что им стыдно (33%), и считают, что рассказывать кому-то бесполезно, и это ничего не изменит (22%). До сих пор существуют предрассудки и укоренившиеся убеждения, что факт домашнего насилия нельзя обсуждать вне семьи, так как это семейное дело (31%), а если рассказать об этом другим, то может пострадать общественный имидж семьи (17%).
"Я не осознавала, в какой глубокой яме я оказалась, пока не начала выбираться из нее. Я не помню этот период своей жизни, так как всё было в полном сумбуре. Я много говорила о случившемся со своими друзьями, но также пыталась убежать от себя и своих мыслей. Занялась работой, спортом, а мои привычки в питании были очень нездоровыми. Моя голова была моей самой большой тюрьмой и камерой пыток. Я не могла простить себя и считала, что во всем виновата сама, потому что не научилась читать людей. Я был уверена, что в следующих отношениях повторится то же самое. Потому что я та, кто провоцирует", - делится мыслями о пережитом домашнем насилии педиатр д-р Дана Исарова.
Всем, кто испытывает трудности в отношениях и сталкивается с домашним насилием, Д. Исарова советует начать говорить. И много говорить. Она много разговаривала со своими друзьями, которые слушали и помогали ей не терять связь с реальностью. Друзья также были теми, кто протянул ей руку и буквально вытащил ее из этой ямы.
Посторонние крайне важны для уменьшения проблемы
Эксперты напоминают, что для выхода из замкнутого круга насилия жертвам необходима поддержка и помощь других людей, так как в одиночку сделать это бывает сложно. Узнав о домашнем насилии, многие посторонние начинали действовать (22% предложили помощь в частном порядке, 14% вмешались в конфликт напрямую, а 8% вызвали полицию), но 46% посторонних признались, что не могли вмешаться, так как узнали о насилии спустя долгое время после того, как оно произошло.
"Потребовалось время, чтобы снова поверить в себя и увидеть хорошее в себе и других. И вот я здесь - умнее и мудрее, чем когда-либо, научилась снова видеть хорошее, - подчеркивает Д. Исарова, - Другие не смогут помочь тебе, если они не знают, через что ты проходишь, и если ты не просишь помощи. Не бойтесь, говорите прямо. И не говорите, что все отлично, если на самом деле это не так".
Вклад каждого человека имеет решающее значение для снижения домашнего насилия - очень важно, чтобы об этой довольно неудобной и сложной проблеме говорило множество разных голосов. Кроме улучшения условий жизни в семейных кризисных центрах, IKEA в рамках своей социальной инициативы "Внимание - насилие" объединилась с художником Кристианом Бректе, чтобы вдохновить других присоединиться к движению против домашнего насилия.
Вся прибыль от сбора идет на поддержку семейных кризисных центров в Латвии, помогая улучшить временный дом для женщин и их детей. Дополнительная информация о социальной инициативе и о том, что делать, если вы подозреваете насилие тут.
Действия и привычки, которые могут перерасти в насилие
Насилие многолико и может проявляться в разных формах - в физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, и обычно эти виды комбинируются. Эксперты кризисно-консультационного центра Skalbes предлагают оценить отношения и обратить внимание на несколько важных аспектов поведения партнера. Обидчики склонны использовать контроль как оружие, и если в отношениях существует неравный баланс сил, то они будут вселять страх в жертву. При насилии в отношениях, контакты и взаимодействие жертв с членами семьи и друзьями могут быть ограничены. Обидчик может ревновать к членам семьи, даже к общему ребенку или домашнему животному. Если партнер отказывается принять отказ, то это еще один признак. Данные обещания часто нарушаются с намерением контролировать и манипулировать жертвой. Обидчик сделает все, чтобы разрушить у партнера самооценку и уверенность в себе, кроме того, ему свойственны эмоциональные колебания.
Где можно получить поддержку
Справиться с трудными ситуациями гораздо проще, когда вы не одиноки. Если вы ищете помощь или нуждаетесь в какой-либо поддержке, то звоните на линию для жертв насилия: 116 006 (каждый день с 12:00 до 22:00), на круглосуточную горячую линию эмоциональной и психологической поддержки: 116 123 или 27722292. Поддерживаемая государством юридическая помощь - по телефону 80001808. Более подробную информацию можно найти на домашней странице www.jpa.gov.lv. Дополнительная информация о фактах домашнего насилия: www.cietusajiem.lv.
*Онлайн-опрос был проведен компанией IKEA в декабре 2021 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. В ходе исследования было опрошено 500 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.
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