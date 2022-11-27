Фото Зендаи собрало более десяти миллионов лайков менее чем за сутки

Знаменитость позирует в кадре с развевающимися на ветру волосами в короткой кофте с оголенным животом.

Менее чем за сутки фото Зендаи собрало более 10 миллионов лайков.

"Прямо как мираж", - написали подписчики под фото.

Зендая (или Зендéя) Мари Штермер Коулман родилась в Калифорнии 1 сентября 1996 года. Ее мама работала театральным менеджером, потому можно объяснить тягу Зендаи с раннего детства к актерскому мастерству. Так, большую часть времени она проводила в Калифорнийском театре им. Шекспира, который находится в Оринде.

Знаковой для кинокарьеры стала роль в фильме от Marvel "Человек-паук: Возвращение домой" (2017). Актриса состоит в отношениях с британским актером Томом Холландом, исполнителем главной роли в фильме о "Человеке-пауке".