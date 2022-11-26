Автомойка зимой. Можно и нужно?

Если вы моете машину своими руками, есть пара важных нюансов, которые следует соблюдать Вне зависимости от того, моется автомобиль мойкой высокого давления или тщательно моется губкой с мылом, все места, где скопилась грязь и вода должны быть тщательно вымыты.

Перед обработкой губкой или салфеткой из микрофибры следует убедиться, что вся грязь тщательно смыта, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие автомобиля.

То же самое следует сделать перед нанесением воска. Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, автомобиль нужно тщательно вымыть.

Воск - это дополнительная защита от воздействия солей и различных химических составов на кузов автомобиля. Во время парафинирования наносится тонкий слой воска, который задерживает действие внешних факторов, а также замедляет образование коррозии.

Чистый автомобиль - безопасный автомобиль

Снег, соль, лед, листья, маслянистые отложения - все это влияет на нашу безопасность на дороге, особенно если это все находится на лобовом стекле автомобиля. Зимой одной жидкости для стекол недостаточно для обеспечения видимости на дороге.

Чистые автомобильные окна и фары важны для безопасного вождения. Также следует регулярно следить за тем, чтобы номерные знаки были хорошо видны.

Для дополнительной безопасности желательно держать в багажнике автомобиля запасную канистру с зимней жидкостью для стекол. Кстати, солнцезащитные очки пригодятся и зимой. Поскольку лобовое стекло часто бывает грязным, ослепленный водитель представляет дополнительную опасность, поскольку не может видеть всю дорогу.

Если обычные тканевые коврики салона зимой не поменять на резиновые, то со временем они остаются настолько влажными, что не сохнут.

Кроме того, на них могут образовываться белые пятна - это тоже соль. Если коврики долго не сушить, то эта влага начинает впитываться в дно автомобиля. При взаимодействии влаги и соли на дне автомобиля также образовывается коррозия, и все мы знаем, чем это кончится.

Белые пятна также производят впечатление неухоженного салона автомобиля, поэтому в зимнее время года лучше всего использовать резиновые коврики, которые легко мыть и сушить.