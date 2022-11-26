TVNET в сотрудничестве с LMT Viedtelevīziju предлагает последний выпуск программы ATRUMA CILTS. Его главный герой - военный внедорожник латвийского производства VR-1 FOX, созданный для нужд Национальных вооруженных сил (НВС). Жители Риги могли его увидеть на военном параде 18 ноября.
Видео ⟩ Военный внедорожник латвийского производства испугал ведущего передачи
Идея создания военного внедорожника пришла к Али Янсонсу, председателю правления VR Cars, восемь лет назад, но автомобиль создавался не спеша. В создании автомобиля помогли знания о военных нуждах, полученные Али в Земессардзе. Благодаря сотрудничеству компании со специалистами НВС был создан первый прототип.
Главной задачей было создать для нужд солдат функциональную машину. Она должна выдерживать повышенную нагрузку, должна соответствовать латвийским климатическим и географическим условиям и должна быть простой в использовании и обслуживании
Штаб-сержант НВС Айварс проехал на первом военном автомобиле, созданном в Латвии, на параде 18 ноября и признает, что оперативные службы найдут ей применение. А американцы уже проявили интерес к таким машинам. Полностью законченный проект будет продемонстрирован и другим союзникам из стран НАТО.
Процесс сборки автомобиля начался с проектирования, следующим шагом было изготовление рамы.
Дизайнер FOX работал над "одеванием" рамы, что было непростым процессом, так как края несколько затрудняли соблюдение пропорций для достижения гармоничного дизайна и совместимости деталей. Свои трудности были и у инженера, который работал с прототипом машины.
Мартиньш Дзенитис, председатель правления компании Baltic Motorsport Promotion, говорит, что закупка моторов тоже была сложным процессом, но в результате был заключен договор с заводом Ford на закупку 50-100 моторов, что не было интересным объемом для большинства производителей.
Во время поездки на военном внедорожнике по лесной тропинке ведущий программы был напуган больше, чем при езде на любой другой машине. Он признает, что военный автомобиль наверняка может первым прибыть на войну и первым уехать с нее.
В новом выпуске программы мы узнаем, как опыт производителей мотоспорта помогает делать армейскую машину и чем она может конкурировать с военной техникой 50-летней давности.
Видео: Сюжет программы (на латышском языке)
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