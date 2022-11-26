Видео ⟩ Военный внедорожник латвийского производства испугал ведущего передачи

Идея создания военного внедорожника пришла к Али Янсонсу, председателю правления VR Cars, восемь лет назад, но автомобиль создавался не спеша. В создании автомобиля помогли знания о военных нуждах, полученные Али в Земессардзе. Благодаря сотрудничеству компании со специалистами НВС был создан первый прототип.

Главной задачей было создать для нужд солдат функциональную машину. Она должна выдерживать повышенную нагрузку, должна соответствовать латвийским климатическим и географическим условиям и должна быть простой в использовании и обслуживании

Штаб-сержант НВС Айварс проехал на первом военном автомобиле, созданном в Латвии, на параде 18 ноября и признает, что оперативные службы найдут ей применение. А американцы уже проявили интерес к таким машинам. Полностью законченный проект будет продемонстрирован и другим союзникам из стран НАТО.

Процесс сборки автомобиля начался с проектирования, следующим шагом было изготовление рамы.