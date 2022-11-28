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ФОТО ⟩ Глюкоза на тёплом песочке, а Амината в новом пальто

rus.tvnet.lv
Глюкоза на тёплом песочке, а Амината в новом пальто
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Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.

Амината купила новое пальто

Глюкоза веселилась на тёплом песочке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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