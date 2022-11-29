Фото и видео ⟩ Уже в 15-й раз! В Риге прошел традиционный забег Санта-Клаусов

Забег Санта-Клаусов - благотворительная акция, которая прошла в Риге уже в 15-й раз. Забег начался в 11:00 в Риге на Домской площади, в Старом городе.

Галерея: Забег Санта-Клаусов в Риге

Собранные в этой благотворительной акции средства будут переданы в программу "Мобильный центр здоровья" фонда Ronald McDonald House Charities (RMHC) для детей Латвии. "Мобильный центр здоровья" позволяет детям до 18 лет, живущим в отдаленных регионах Латвии, получить бесплатную медицинскую консультацию рядом с их местом проживания.

С 2010 года благодаря программе RMHC "Мобильный центр здоровья" было проведено более 51 000 бесплатных консультаций для детей, живущих в сельских районах Латвии.

Латвийское представительство RMHC тесно сотрудничает с Детской клинической университетской больницей.

Приобретя билет, любой желающий мог принять участие в забеге Санта-Клаусов, чтобы весело провести время и в духе Рождества помочь собрать средства для поддержания здоровья детей.