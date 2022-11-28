Оппозиционер: после смерти министра Лукашенко сменил повара и охрану

"Диктатор никому не доверяет. Недаром он считает, что после похорон Макея проводить на тот свет могут и его. Москву не устраивает, что белорусская армия оттягивает участие в войне против Украины. Кремль готов использовать все рычаги давления на белорусский режим", - заявил Невзлин, заочно приговоренный в России к пожизненному заключению в 2008 году якобы за организацию двух убийств.

Российский политолог Андрей Пионтковский также признал, что смерть Макея выглядит подозрительно. По его словам, Макея устранила Москва, потому что Кремль всегда обвинял министра иностранных дел в разномыслии Лукашенко.

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, предположил, что смерть Макея может быть сигналом для Лукашенко. Геращенко также признал возможность отравления, хотя белорусские СМИ в качестве возможной причины смерти министра иностранных дел называют инфаркт.

Как сообщалось, в субботу, 26 ноября в возрасте 64 лет скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он занимает пост министра иностранных дел с 2012 года. В понедельник, 28 ноября, он должен был провести переговоры главой МИД России Сергеем Лавровым.