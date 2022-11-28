Белорусский диктатор Александр Лукашенко никому не доверяет и потрясен неожиданной смертью министра иностранных дел Владимира Макея, поэтому отдал приказ заменить повара, охрану и персонал, заявил российский оппозиционер Леонид Невзлин.
Оппозиционер: после смерти министра Лукашенко сменил повара и охрану
Бывший акционер крупной российской нефтяной компании "ЮКОС" сообщил в Twitter, что из секретных источников, близких к российским спецслужбам, узнал, что 64-летний Макей был отравлен.
"Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей погиб в результате отравления ядом, разработанным в специальной лаборатории Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщают источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина в случае смерти соответствует сердечному приступу, инсульту или сердечной недостаточности", - написал Невзлин.
По имеющейся в его распоряжении информации, отравление Макея подтверждается отсутствием у него ранее проблем со здоровьем и активным образом жизни. Как отметил российский оппозиционер, токсикологи заверили его, что имитировать естественную смерть после отравления достаточно просто.
"Отравить человека так, чтобы все думали, что он умер естественной смертью, очень легко. Совершенно просто спутать в организме фермент - вещество, обеспечивающее баланс абсолютно всех процессов от движений ресниц до дыхания", - объявнили ему медики.
Оппозиционер заявил, что смерть давнего коллеги вызвала панику в номенклатурных кругах Беларуси. Говорят, что Лукашенко отдал приказ заменить поваров, обслуживающий персонал и охрану. Его дети находятся под усиленной охраной.
"Диктатор никому не доверяет. Недаром он считает, что после похорон Макея проводить на тот свет могут и его. Москву не устраивает, что белорусская армия оттягивает участие в войне против Украины. Кремль готов использовать все рычаги давления на белорусский режим", - заявил Невзлин, заочно приговоренный в России к пожизненному заключению в 2008 году якобы за организацию двух убийств.
Российский политолог Андрей Пионтковский также признал, что смерть Макея выглядит подозрительно. По его словам, Макея устранила Москва, потому что Кремль всегда обвинял министра иностранных дел в разномыслии Лукашенко.
Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, предположил, что смерть Макея может быть сигналом для Лукашенко. Геращенко также признал возможность отравления, хотя белорусские СМИ в качестве возможной причины смерти министра иностранных дел называют инфаркт.
Как сообщалось, в субботу, 26 ноября в возрасте 64 лет скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он занимает пост министра иностранных дел с 2012 года. В понедельник, 28 ноября, он должен был провести переговоры главой МИД России Сергеем Лавровым.
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