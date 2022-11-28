СБУ: в Почаевской лавре найдены брошюры, отрицающие существование Украины

"Служба безопасности нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными измышлениями о других национальностях и религиях. Большинство литературы - авторства российских деятелей при издательствах российских типографий", - говорится в сообщении СБУ.

В словам СБУ, речь идет о "пропагандистских материалах, отрицающих существование украинского народа, его языка, а также право Украины на государственность".

В последние недели СБУ проводит обыски в зданиях УПЦ. В спецслужбе объясняют, что такие меры принимаются в рамках работы "по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обыски в лавре "действиями против российского православия".