Эксперты: водителям нужно переключить мышление на зимний режим

"Климатические условия сильно влияют на ситуацию на дороге. Дорожное покрытие бывает скользким и заснеженным. Водители должны учитывать это при планировании своего дня", - пояснила представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.

Зимний режим также означает, что будильник утром нужно поставить раньше, чем летом и осенью.

"Ночью стекла автомобилей часто покрываются снегом или льдом. Если мы выезжаем в обычном летнем режиме, мы уже отстаем на 5-10 минут от обычного графика, потому что готовим машину к движению. Мы хотим вернуть это время во время пути. Но если машины движутся медленнее, чем летом, а видимость хуже, то наверстать время просто невозможно", - заявил руководитель Школы безопасного вождения Янис Ванкс.

Сидя за рулем автомобиля, специалисты рекомендуют снимать толстую зимнюю куртку, даже если предстоит проехать небольшое расстояние. Это обеспечит, свободу рук при совершении быстрых движений рулем. А ремень безопасности будет плотнее прилегать к телу.

"Начав движение, не следует вдавливать педаль газа в пол и тем самым провоцировать занос колес автомобиля и нарушать устойчивость автомобиля. При движении по дороге надо ехать плавно, плавно, без резких движений", - сказал директор Бикерниекского спортивного комплекса Нормунд Лагздиньш.

Видео: Сюжет программы Rīta Panorāma (на латышском языке)