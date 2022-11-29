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Metallica выпустила новый клип и анонсировала тур по Европе

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Metallica выпустила новый клип и анонсировала тур по Европе
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Metallica
Metallica Фото: AP/Scanpix

Американская рок-группа Metallica презентовала на своем канале в YouTube клип на песню Lux Æterna.

Музыканты назвали видео одним из самых крутых в их истории. Название сингла - Lux Æterna - на латыни означает "вечный свет".

Вместе с клипом Metallica поделились подробностями следующего, одиннадцатого по счету, альбома, который выйдет 14 апреля 2023 года под названием 72 Seasons. В нем будет 12 треков общей продолжительностью более 77 минут.

Предыдущий альбом Hardwired… To Self-Destruct вышел еще в 2016 году.

Также анонсирован мировой концертный тур, который начнется с выступления группы 27 апреля 2023 года в Амстердаме и завершится в сентябре 2024-го, охватив Европу, США, Канаду и Мексику. В каждом городе пройдет по два концерта. Всего за время тура Metallica даст 46 концертов в 22 городах.

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