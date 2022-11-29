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Воздушное патрулирование НАТО в Балтии перенимает Польша при содействии ВВС Франции

rus.tvnet.lv/LETA
Воздушное патрулирование НАТО в Балтии перенимает Польша при содействии ВВС Франции
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Истребитель Rafale
Истребитель Rafale Фото: SAUL LOEB / AFP

Польша принимает на себя миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтии, ей будут помогать представители Военно-воздушных сил (ВВС) Франции, которые отправляют самые мощные из имеющихся истребителей.

Как сообщило во вторник Министерство обороны Литвы, ВВС Польши, которые недавно усилили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, остаются в Литве с четырьмя истребителями F-16 и принимают командование миссией от Венгрии.

Между тем, Франция впервые отправила в Литву четыре истребителя Rafale. Французские ВВС в девятый раз примут участие в миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии и в шестой раз будут дислоцированы на базе ВВС Литвы.

Официальная церемония смены воинских подразделений состоится в четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шауляе.

Завершающие миссию венгерские военные выполняли охрану воздушного пространства на четырех истребителях JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих - пилоты, техники, медицинский персонал, группа поддержки, специалисты по связи и др.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года.

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