Персональный монитор здоровья - Huawei Watch D

Во время измерения подушка надувается и сдавливает запястье, а датчики считывают артериальное давление. Результаты полностью точны и в испытаниях отличались всего на 2-3 доли в ту или иную сторону от представленных медицинским изделием. Однако Huawei напоминает пользователям, что Watch D не являются медицинским устройством и на них нельзя полностью полагаться. Если они этого хотят, пусть будет так. Однако

среднестатистический пользователь получит очень точную картину изменений артериального давления с помощью смарт-часов.

Традиционно, все результаты измерений можно просмотреть в мобильном приложении Health, где также можно создать календарь измерений. Когда будет введено наиболее удобное время, прибор сам напомнит о необходимости провести измерение. Отчет, подготовленный приложением, можно время от времени показывать семейному врачу, чтобы совместно выбрать план оздоровительной программы - больше физической активности, более здоровое питание, больше сна или другие изменения в привычках.

Сердце тоже проверяется

Другая важная способность этого устройства заключается в том, что оно создает электрокардиограмму или графическое изображение электрической активности сердца. Пользователю достаточно приложить палец к установленной на правой стороне корпуса нижней кнопке или кнопке "здоровья", а после спокойно посидеть полминуты. Очень скоро прибор сообщит вам, обнаружены ли проблемы с сердцем и нужно ли обратиться к врачу.

Фото: Dan Lai