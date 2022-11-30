Уже на ранних этапах распространения смарт-часов поклонники и обозреватели технологий задумались о том, какие новые возможности человечество может получить с помощью этих умных часов. Одни прогнозы были более приземленными, другие более смелыми, но объединяет их то, что большая часть уже сбылась.
Персональный монитор здоровья - Huawei Watch D
Во-первых, люди узнали, сколько шагов они проходят в день - предыдущие поколения имели лишь приблизительное представление о расстоянии, пройденном пешком. После этого многие люди узнали свой сердечный ритм в покое и при движении, а после с удивлением обнаружили, как мало часов они проводят в глубоком сне. Пользователи также узнали сколько калорий они потребляют в день и сколько кислорода в их крови. Ассортимент мониторинга здоровья продолжал расширяться, и этой осенью на выставке IFA в Берлине компания Huawei представила европейцам смарт-часы, которые практически напоминают медицинское устройство.
Измеряет артериальное давление
Устройство, получившее название Watch D, измеряет артериальное давление так же, как тонометр в кабинете врача. Оно не требует калибровки и согласования первых показаний с медицинским счетчиком для регулировки точности. Watch D все делает сам. Об этом позаботится надувная подушка безопасности, прикрепленная под широким прорезиненным ремнем, и специальные датчики. Пользователь в одиночку должен сесть на стул в прямом положении, не скрещивать ноги, поднять руку с часами на высоту сердца, поддерживая другой ладонью локоть, и сидеть около минуты без взмахов и разговоров.
Во время измерения подушка надувается и сдавливает запястье, а датчики считывают артериальное давление. Результаты полностью точны и в испытаниях отличались всего на 2-3 доли в ту или иную сторону от представленных медицинским изделием. Однако Huawei напоминает пользователям, что Watch D не являются медицинским устройством и на них нельзя полностью полагаться. Если они этого хотят, пусть будет так. Однако
среднестатистический пользователь получит очень точную картину изменений артериального давления с помощью смарт-часов.
Традиционно, все результаты измерений можно просмотреть в мобильном приложении Health, где также можно создать календарь измерений. Когда будет введено наиболее удобное время, прибор сам напомнит о необходимости провести измерение. Отчет, подготовленный приложением, можно время от времени показывать семейному врачу, чтобы совместно выбрать план оздоровительной программы - больше физической активности, более здоровое питание, больше сна или другие изменения в привычках.
Сердце тоже проверяется
Другая важная способность этого устройства заключается в том, что оно создает электрокардиограмму или графическое изображение электрической активности сердца. Пользователю достаточно приложить палец к установленной на правой стороне корпуса нижней кнопке или кнопке "здоровья", а после спокойно посидеть полминуты. Очень скоро прибор сообщит вам, обнаружены ли проблемы с сердцем и нужно ли обратиться к врачу.
Поскольку это первое устройство такого рода от Huawei, дизайнерам еще есть над чем поработать. Сами смарт-часы довольно массивные - длинные и толщиной 1,36 сантиметра в самом тонком месте. Они не тяжелые, так как весят всего 41 грамм за счет продуманного выбора материалов, но Watch D точно нельзя назвать незаметными. Второе, что нужно улучшить, это ремешок. На данный момент он имеет ширину 3 сантиметра и длину на три четверти, в основном состоит из трех слоев - самого прорезиненного ремешка и надувной подушки. Само собой разумеется, что под таким "одеялом" кожа уже потеет осенью при большей нагрузке. Летом проблемы с кожным дыханием могут быть еще актуальнее. Понятно, что такое решение было необходимо для измерения артериального давления, но пользователю всегда хочется лучше и удобнее, не так ли?
Подходит для спортсменов
Приятно, что производитель не остановился на нововведениях, а наполнил устройство опциями, популярными в других смарт-часах Huawei.
Watch D способны измерять реакцию организма на стресс, вызванный более чем 70 видами спорта, проводить тренировки для улучшения беговых результатов, а также предлагают дыхательные упражнения.
Они не боятся занятий под дождем, так как сертифицированы по требованиям стандарта влагостойкости IP68.
Как и другие смарт-часы Huawei, они предлагают составить график тренировок и рисуют пройденный маршрут на карте во время движения. Надо сказать, что производительность GPS-приемника с годами значительно улучшилась, и теперь бегущая строка действительно ведет по тротуарам, дорогам и тропам, по которым вы бегаете или едете на велосипеде, а не по придорожной канаве.
Устройство также считает шаги, подсчитывает сожженные калории, измеряет пульс, уровень стресса, качество сна, насыщение кислородом и температуру тела.
Время от времени Watch D выдвигают предложения по улучшению вашего образа жизни, например, рекомендуют пораньше ложиться спать или побуждают вас время от времени двигаться. Если пользователь активен, его хвалят каким-то ободряющим сообщением.
Неделя на одном заряде
На ярком красочном 1,64-дюймовом AMOLED-дисплее устройства можно читать сообщения с подключенного смартфона, просматривать прогноз погоды и видеть входящие звонки. Ответить на них нельзя, так как устройство не оснащено микрофоном. Вы можете отвечать на сообщения одним из заранее подготовленных ответов. Также можно управлять музыкальным проигрывателем и камерой смартфона Huawei, чтобы, например, фотографировать себя на расстоянии.
Несмотря на множество опций, батарея Watch D продолжает характерную для устройств Huawei "долговечность".
Работает около 7 суток от одного заряда, даже если приходится каждый день включать режим GPS.
В режиме смарт-часов время работы еще больше.
Huawei Watch D за 349 евро, безусловно, очень интересный продукт, поскольку на рынке нет ничего подобного. Возможности медицинских измерений поднимают его над уровнем средних смарт-часов, при этом позволяя пользоваться обычными опциями - измерять физическую активность, пульс, сон, стресс и другие параметры. Кроме того
На латвийский рынок часы поступают в конце ноября или в исключительно подходящее время перед Рождеством. Почему? Потому что это в принципе решает проблему, что подарить на праздник людям, усиленно следящим за своим здоровьем.
Это могут быть пожилые люди, активные спортсмены и люди, страдающие хроническими или краткосрочными заболеваниями. Но Watch D могут быть полезны любому пользователю умных часов, который хочет получить еще более широкое представление о своем здоровье. А почему бы и нет, если доступен персональный монитор здоровья?
Статья подготовлена совместно с Huawei Latvija.
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