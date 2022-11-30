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Кто вам платит? ⟩ "Мы - жители Латвии": о бизнесе, политике и русофобии

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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"Мы - жители Латвии": о бизнесе, политике и русофобии
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Люди собрались на Домской площади, где установлена главная елка страны
Люди собрались на Домской площади, где установлена главная елка страны Фото: Jānis Škapars/TVNET

​Латвийская торгово-промышленная палата в мае этого года организовала кампанию по сплочению общества под названием "Мы - жители Латвии". А преподаватель и экс-журналист LTV Фредерик Озолс написал резонансный пост о русофобии в Латвии, чем вызвал лавину как критики, так и восхищения. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что объединяет и разъединяет общество Латвии и каковы последствия этого для экономической и культурной жизни страны.

Гости эфира:

  • Айгар Ростовскис - президент Латвийской торгово-промышленной палаты;
  • Фредерик Озолс - преподаватель Даугавпилсского университета и РТУ, бывший журналист-международник LTV.

Темы эфира:

  • О кампании "Мы - жители Латвии" - почему этим занялся бизнес, получилось ли донести идею до общества, опыт и выводы;
  • Как разобщенность общества влияет на экономические показатели страны, есть ли взаимосвязь между нетерпимостью и экономическим развитием?
  • Что объединяет жителей Латвии и что разъединяет?
  • Есть ли русофобия в Латвии и где ее истоки?
  • Как на отношения общин Латвии влияет геополитическая ситуация в мире и что говорит мировой опыт.

Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook.

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