Латвийская торгово-промышленная палата в мае этого года организовала кампанию по сплочению общества под названием "Мы - жители Латвии". А преподаватель и экс-журналист LTV Фредерик Озолс написал резонансный пост о русофобии в Латвии, чем вызвал лавину как критики, так и восхищения. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что объединяет и разъединяет общество Латвии и каковы последствия этого для экономической и культурной жизни страны.
Кто вам платит? ⟩ "Мы - жители Латвии": о бизнесе, политике и русофобии
"Мы - жители Латвии": о бизнесе, политике и русофобии
Гости эфира:
- Айгар Ростовскис - президент Латвийской торгово-промышленной палаты;
- Фредерик Озолс - преподаватель Даугавпилсского университета и РТУ, бывший журналист-международник LTV.
Темы эфира:
- О кампании "Мы - жители Латвии" - почему этим занялся бизнес, получилось ли донести идею до общества, опыт и выводы;
- Как разобщенность общества влияет на экономические показатели страны, есть ли взаимосвязь между нетерпимостью и экономическим развитием?
- Что объединяет жителей Латвии и что разъединяет?
- Есть ли русофобия в Латвии и где ее истоки?
- Как на отношения общин Латвии влияет геополитическая ситуация в мире и что говорит мировой опыт.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!