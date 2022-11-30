Кто вам платит? ⟩ "Мы - жители Латвии": о бизнесе, политике и русофобии

​Латвийская торгово-промышленная палата в мае этого года организовала кампанию по сплочению общества под названием "Мы - жители Латвии". А преподаватель и экс-журналист LTV Фредерик Озолс написал резонансный пост о русофобии в Латвии, чем вызвал лавину как критики, так и восхищения. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что объединяет и разъединяет общество Латвии и каковы последствия этого для экономической и культурной жизни страны.