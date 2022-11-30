"Какой он противный, я просто не могу": между супругами Камбала возник конфликт

Ольга хотела остановиться, чтобы заснять автомобиль: "Я хотела сделать сторис, чтобы показать функции машины". Она упрекнула мужа в том, что тот, похоже, не впечатлен. Каспар, в свою очередь, не оценил желание Ольги, и между парой вспыхнула ссора.

"Если ты хочешь кому-то что-то показать, порадовать, а у меня не такая реакция, которую ты ожидала, ты сейчас мне будешь "выносить мозг"? - спросил Ольгу супруг.

Каспар сказал, что он не из тех людей, которые могут искренне радоваться каким-то вещам, они просто не вызывают у него восторга. Он отметил, что смотрит на эти вещи гораздо проще, без особых эмоций.

Пока пара стояла на улице, Ольга сказала: "Ты должен был прыгать, танцевать и сказать мне: милая, какая ты у меня крутая". На что Каспар ответил: "У меня просто нет настроения прыгать. То, что машина танцует - ах****о, но я не буду. Машина танцует, чтобы мне не пришлось танцевать".

Слово за слово, и конфликт разгорался.