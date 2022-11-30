Супруги Камбала решили прокатиться по ночным улицам Риги на роскошном автомобиле, но между ними неожиданно возник спор, в результате чего они обменялись едкими фразами, которые попали в новый выпуск шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra).
"Какой он противный, я просто не могу": между супругами Камбала возник конфликт
Ольга хотела остановиться, чтобы заснять автомобиль: "Я хотела сделать сторис, чтобы показать функции машины". Она упрекнула мужа в том, что тот, похоже, не впечатлен. Каспар, в свою очередь, не оценил желание Ольги, и между парой вспыхнула ссора.
"Если ты хочешь кому-то что-то показать, порадовать, а у меня не такая реакция, которую ты ожидала, ты сейчас мне будешь "выносить мозг"? - спросил Ольгу супруг.
Каспар сказал, что он не из тех людей, которые могут искренне радоваться каким-то вещам, они просто не вызывают у него восторга. Он отметил, что смотрит на эти вещи гораздо проще, без особых эмоций.
Пока пара стояла на улице, Ольга сказала: "Ты должен был прыгать, танцевать и сказать мне: милая, какая ты у меня крутая". На что Каспар ответил: "У меня просто нет настроения прыгать. То, что машина танцует - ах****о, но я не буду. Машина танцует, чтобы мне не пришлось танцевать".
Слово за слово, и конфликт разгорался.
"Какой он противный, я просто не могу", - сердито сказала Ольга.
Продолжая свой путь по улицам Риги, оба не могли сохранять спокойствие и бросали в адрес друг друга колкости. "Мы ссоримся по мелочам. Мы оба из тех людей, которые могут ужалить. И нам обоим тяжело идти на уступки", - описала Ольга их отношения.
Каспар сообщил жене, что выходит из машины, отметив, что ей следует лучше контролировать, что она говорит. Ольга посоветовала ему то же самое.
"Ничего ему не нравится, нужно только, чтобы я скакала вокруг него", - пожаловалась Ольга.
Когда супруг уже ушел, Ольга в гневе заявила, что он может пожалеть об этом, когда ее кто-то уведет. Когда же ссора утихла, Ольга сказала, что очень любит своего мужа и никто не может занять его место: "Я так сильно его люблю, что в то же время ненавижу".
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