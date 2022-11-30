Куда пропал барабанщик Prāta Vētra?

Режиссер фильма "Год без календаря" и барабанщик группы Каспар Рога на мероприятии не был замечен. Поклонники Prāta Vētra обратили внимание на то, что группа также уже дала несколько концертов без его участия. Вместо него на барабанах играет Нелли Бубуянц.

"Каспар сейчас в Барселоне, набирается вдохновения", - рассказал солист группы Ренарс Кауперс.

"Он просто любит уехать туда, где нас нет. Побыть один. Это не первый раз, когда он в Барселоне. Там он хорошо себя чувствует", - пояснил он.

"Каспар все еще в группе, в этом плане все в порядке. Однако иногда - в случае спонтанного концерта, на который он не попадает, - нам на помощь приходит Нелли Бубуянц. За это ей огромное спасибо. Были случаи, когда Каспар не мог играть по состоянию здоровья", - сказал Ренарс.

И сам Куперс, и Рога никогда не скрывали, что столкнулись с вегетативной дистонией.

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Галерея: Концерт Prāta Vētra "Год без календаря" в Лиепае