Подписан меморандум о сотрудничестве по производству микрочипов в Латвии

Меморандум предусматривает сотрудничество по трем основным направлениям - развитие экосистемы микрочипов, образование и исследования, разработка и развитие производства в Латвии.

Производство электронного и оптического оборудования является самым быстрорастущим сектором обрабатывающей промышленности Латвии с 2010 года - объемы производства выросли с 3,7% до 7% в этом году.

Около 90% производимой электроники идет на экспорт. Латвия уже зарекомендовала себя как развитый центр производства электроники благодаря таким предприятиям, как MikroTik, HansaMatrix, Lightspace Technologies и др.

В настоящее время доля Европы на мировом рынке производства полупроводников составляет 9%. Ее цель - увеличить эту долю к 2030 году до 30%. В феврале 2022 года Европейская комиссия представила закон о чипах, целью которого является повышение конкурентоспособности Европы в области полупроводниковых технологий. Подписанный в Латвии меморандум о полупроводниках также отражает желание уменьшить зависимость от микрочипов, произведенных в Азии.

Меморандум был подписан во рамках проходящего в эти дни технологического форума 5G Techritory.