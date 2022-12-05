Чуть более двух месяцев назад преподаватель Даугавпилсского университета и Рижского технического университета, бывший журналист-международник LTV Фредерик Озолс опубликовал в Facebook пост о русофобии, который вызвал резонанс в публичном пространстве Латвии. В эфире передачи "Кто вам платит?" он прокомментировал свое мнение и высказался о том, почему не нужно связывать русский язык и местное русскоязычное общество с Россией, путинской властью и войной в Украине.
"Зачем клеймить язык?". Фредерик Озолс о русскоязычных в Латвии и русофобии
Приводим перевод некоторых фрагментов этого поста, с полным содержанием можно ознакомиться по ссылке.
"Вижу, как кругом цветет и пахнет слабо прикрытая русофобия. (...)
Неприязнь к русским - русскому языку, православию, любой отсылке к правам меньшинств - очевидна. (...)
Высшие должностные лица государства и не собираются сказать, что русские - один из народов Латвии. Наш президент и думать не думает повторить обращение президента Эстонии Алара Кариса, ясно подчеркнувшего, что русские Эстонии никоим образом не причастны к агрессии самодержца Кремля и учиненной войне в Украине. (...)
В эти дни часто слышно, что русский был и остается русским и понятное дело, что русские умеют врать. Поэтому безопаснее все же всех "их" считать плохими и вредными. Сомневаюсь, что это имя и фамилия настоящего человека, но это и не имеет значения. Некая Дзинтра Штокмане вчера в микроблоге Twitter написала (и добавила фотографии): "Болдерайцы в черно-белых трениках с детьми едут на празднование Микельдиена. У остановки одни русские. Постояла у остановки. Не хочу смешивать свои латышские гены". (...)
Русофобия не поставит точку в войне. Она поставит много других точек. На человечности, интеллектуализме, ответственности индивида и т. д. Она сама станет источником, из которого кормятся следующие страхи. И за этим последует следующая ненависть. Именно в критические моменты общество Латвии никак не может соблюдать громко провозглашаемые на словах западные ценности. Иначе не победила бы настолько примитивная ненависть, которая перемелет индивиды в аморфную массу. В конце концов "хорошие русские" будут потеряны, буквально вдавленные в форму ненависти".
Из поста Фредерика Озолса в социальной сети Facebook
"Я абсолютно не сожалею, что я это сказал. При всей той реакции, которая была", - заявил Фредерик Озолс в эфире "Кто вам платит?", комментируя свой нашумевший пост.
По его мнению, именно слово "русофобия" больше всего возмутило людей: "Как только я говорю, что есть русофобия, и она на самом деле есть, вы понимаете, даже люди, которые мне пытались контраргументировать о том, что они там пишут, ты видишь - ну так это и есть пример русофобии. Так я же об этом и пишу. Я об этом и говорю. Это значит, даже когда тебе показывают зеркало, ты отказываешься в него смотреть. Говоришь: "Нет, я не буду, но я знаю, какой я".
Пост "об очевидной русофобии" в Латвии было важно написать, считает преподаватель. Он также отмечает, что в нашей стране высказаться и защитить русскоязычное общество Латвии после начала войны в Украине должны были высокопоставленные лица, но они этого не сделали.
"В отличие от президента Эстонии наш президент этого не сделал, в отличие от многих людей, в том числе интеллектуалов в Эстонии и других странах. Никто не провел эту черту", - заявил Озолс.
Он также подчеркнул, что слова, которые он опубликовал в своем посте, нужно было сказать, чтобы напомнить обществу, что народ Латвии - вне зависимости от национальности - это одна страна.
"Это надо было сделать, потому что это не звучало...
Это надо было просто сделать, чтобы напомнить, что мы все люди, что мы все живем в одном обществе, что мы все - одна страна.
Политики часто говорят, что мы все вместе должны работать, вот мы все вместе должны были работать, пройти этот кризис, который затрагивает и латышей, и русских, которые здесь живут. Латышам не нравится слово "латвиец", но в данной ситуации оно очень применимо. Для меня существует термин "латышская нация", куда входят, по-моему, абсолютно все народности, живущие в Латвии", - отметил Озолс.
Он не понимает людей, которые, может, и не всегда открыто, но обвиняют или как-то упрекают русскоязычное население Латвии в том, что происходит сейчас в Украине.
Получается, в принципе, что каждый русский, в том числе каждый русский в Латвии, виноват в том, что делает Путин.
Получается, что это не решение Путина, а решение каждого русского", - добавил Озолс.
"Я абсолютно против того, что мы как-то смешиваем, отождествляем путинскую систему, это даже не "путинская Россия", есть тоже такой термин, который не совсем понятен. Вот эта путинская система власти - мы говорим, что там есть тождественные отношения с русскими Латвии. С какими русскими Латвии? Как это? Как это вообще может быть?" - недоумевает бывший журналист LTV.
Видео: Фредерик Озолс о русскоязычных в Латвии
Озолс подчеркивает, что ни в коем случае не оспаривает важность идеи независимого государства:
"Независимость страны превыше всего, свобода страны - превыше всего. В этом нет вопроса".
По мнению преподавателя, проблема нашего общества заключается в том, что часто люди строят свои суждения о языке или национальности, основываясь на стереотипах.
"Русский язык - язык Пушкина, это тоже стереотип. Для меня русский язык - не язык Пушкина, русский язык был и до него, и продолжал развиваться после него (хотя, конечно, он оставил огромный вклад). Для меня русский язык - это язык семиотика Юрия Лотмана, это язык многих других деятелей науки и литературы.
Но это может быть и просто язык соседа. Зачем клеймить язык?" - задался вопросом Озолс.
Полиглот сравнил русский язык с английским и напомнил, что английский также не является языком одной страны: "Почему английский язык может быть нейтральным, почему это может быть язык общения для многих народностей, вообще для любого человека в мире и это не имеет никакой коннотации?".
Рассуждая о стереотипах, Озолс также привел в пример арабский язык, который считают "опасным". "Нет опасных языков. Что значит "опасный" язык? Я начинаю на нем говорить, и все вокруг умирают? Нет такого", - заключил он.
Видео: Фредерик Озолс о русском языке
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