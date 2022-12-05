"Зачем клеймить язык?". Фредерик Озолс о русскоязычных в Латвии и русофобии

"Вижу, как кругом цветет и пахнет слабо прикрытая русофобия. (...)



Неприязнь к русским - русскому языку, православию, любой отсылке к правам меньшинств - очевидна. (...)



Высшие должностные лица государства и не собираются сказать, что русские - один из народов Латвии. Наш президент и думать не думает повторить обращение президента Эстонии Алара Кариса, ясно подчеркнувшего, что русские Эстонии никоим образом не причастны к агрессии самодержца Кремля и учиненной войне в Украине. (...)



В эти дни часто слышно, что русский был и остается русским и понятное дело, что русские умеют врать. Поэтому безопаснее все же всех "их" считать плохими и вредными. Сомневаюсь, что это имя и фамилия настоящего человека, но это и не имеет значения. Некая Дзинтра Штокмане вчера в микроблоге Twitter написала (и добавила фотографии): "Болдерайцы в черно-белых трениках с детьми едут на празднование Микельдиена. У остановки одни русские. Постояла у остановки. Не хочу смешивать свои латышские гены". (...)



Русофобия не поставит точку в войне. Она поставит много других точек. На человечности, интеллектуализме, ответственности индивида и т. д. Она сама станет источником, из которого кормятся следующие страхи. И за этим последует следующая ненависть. Именно в критические моменты общество Латвии никак не может соблюдать громко провозглашаемые на словах западные ценности. Иначе не победила бы настолько примитивная ненависть, которая перемелет индивиды в аморфную массу. В конце концов "хорошие русские" будут потеряны, буквально вдавленные в форму ненависти".

Из поста Фредерика Озолса в социальной сети Facebook