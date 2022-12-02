Видео ⟩ Латвия вторая по заболеваемости ВИЧ в Европе

Страх осуждения "несоответствующего образа жизни", впрочем, способствует тому, что ВИЧ-позитивные люди достаточно быстро ищут помощь, хотя государство обеспечивает бесплатное лечение этих людей. В настоящее время в Латвии имеется около 8000 зарегистрированных случаев ВИЧ/СПИДа. На фоне европейских показателей мы лидеры.

"Если мы смотрим на страны Европейского Союза и Европейской экономической зоны, Латвия на втором месте по количеству новых случаев ВИЧ на 100 000 жителей. Если мы смотрим на распределение регионов Латвии, то самое высокая заболеваемость в Курземе, Риге и Земгале", - рассказала старшая координатор Центра профилактики и контроля заболеваний Кристине Озолиня.

Люди по-прежнему боятся быть откровенными и говорить об инфицировании. Если они не лечат ВИЧ, то становятся угрозой для других. Негативная тенденция заболевания связана и с тем, что часть общества все еще мало образована о рисках инфицирования ВИЧ.

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