Латвийская звезда TikTok выпустила первую сольную песню

В этом году Anny Minai решила продолжать развивать свое творчество и записала первую сольную песню "Ядовитая" в сотрудничестве с рижским музыкальным продюсером Родионом Гординым.

Работа над песней началась еще летом и только сейчас была представлена широкой аудитории. "Ядовитую" уже можно услышать в эфире радиостанций, а также на крупнейших музыкальных платформах.

"Поющие блогеры уже не первый год большой тренд в мире шоу-бизнеса, поэтому для меня было очевидно, что такой проект обязательно нужно сделать и в Латвии. Я был подписан на Аню с самого начала TikTok и понятия не имел умеет она петь или нет. Но мы решили попробовать и Аня проделала огромную работу чтобы записать эту песню. Уверен, что благодаря ее целеустремленности, мы запишем еще много хорошей музыки", - рассказывает Родион.

Текст песни и музыка были написаны командой Gordin Music при участии самой Anny Minai.

"Мы искали саунд и историю для песни исходя из моего имиджа и того, какой меня видит аудитория в социальных сетях. Музыка Anny Minai это продолжение моего образа в формате аудио. Я очень старалась и надеюсь вы это оцените", - говорит Аня.