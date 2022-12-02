ЕС договорился о введении потолка цен на российскую нефть

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнёрами Россия будет напрямую.

Переговоры должны были завершиться еще на прошлой неделе, но в итоге провалились. Польша и страны Балтии настаивали на на снижении потолка, в то время как Греция и Мальта, наоборот, выступали за то, чтобы поднять его выше 70 долларов.

Что именно запрещают?

Алексей Калмыков, Би-би-си

ЕС еще в июне договорился запретить импорт нефти из России, но только с 5 декабря, а нефтепродуктов - с 5 февраля.

"Ценовой потолок" должен фактически стать послаблением этих санкций. Идею продвигают США, которые опасаются резкого скачка цен на нефть, дальнейшего разгона инфляции и углубления мирового экономического кризиса в случае моментального исчезновения миллионов баррелей российского топлива с мирового рынка.

Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, и полное западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны "Большой семерки". Потому что запрет касается не только и не столько закупки нефти и нефтепродуктов в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны.