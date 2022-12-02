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Фото и видео ⟩ Воздушные силы получили два новых самолета. Они произведены в Латвии

rus.tvnet.lv
Воздушные силы получили два новых самолета. Они произведены в Латвии
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Самолет Tarragon
Самолет Tarragon Фото: Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Воздушные силы Латвии получили два новых самолета Tarragon. Эти самолеты предназначены для обучения пилотов и экипажей, произведены они в Латвии, сообщает Министерство обороны.

В пятницу, 2 декабря, на аэродроме в Адажи министр обороны Артис Пабрикс осмотрел два новых самолета Tarragon производства латвийского предприятия Pelegrin, которые приобрели Национальные вооруженные силы.

Галерея: Воздушные силы получили самолеты Tarragon латвийского производства

С аэродрома в Адажи пилоты воздушных сил на этих самолетах осуществили перелет на авиабазу НВС, где новые летательные аппараты будут находиться на постоянной основе.

Это первые самолеты в распоряжении воздушных сил Латвии, которые будут использоваться для обучения пилотов и экипажей, а также для поддержания квалификации и обеспечения оперативных задач.

Tarragon - это двухместный самолет, который может летать со скоростью около 70 километров в час и развивать скорость до 370 километров в час. Эти самолеты могут подниматься на высоту до 3,5 километра. Самолеты экономны в содержании. Дистанция посадки на асфальтовом покрытии составляет 150 метров, а необходимый для взлета минимум - 225 метров.

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