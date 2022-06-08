Чт, 9.06.2022
У меня не хватает слов, чтобы в полной мере выразить благодарность Латвии и Риге за поддержку уже с 2020 года. Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции
Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции

Кто вам платит? ⟩ Работать 4 дня вместо 5? В Латвии? Говорим о рынке труда

Работать на 80%, получать за 100%? Такой подход уже опробован в некоторых западных странах в качестве эксперимента, и оценки звучат самые разные - от полного восторга до обоснованной критики. В Латвии на днях был запущен сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем эту идею с автором инициативы, а также разбираем, какие наблюдаются тенденции на рынке труда Латвии, и заглядываем в будущее, к чему это может привести. 

Гости эфира:

  • Денис Мелехов - автор инициативы о четырехдневной рабочей неделе;
  • Ричард Крижановскис - организатор конференции Future of Jobs 2022, основатель компании UpMatched;
  • Янис Кропс - представитель Swedbank ("Лучший работодатель 2021" по версии CV-Online).

Темы эфира:

  • Идея работать четыре дня вместо пяти - насколько она применима к Латвии? Аргументы "за" и "против", схожие примеры за рубежом - успехи и провалы.
  • О тенденциях в трудоустройстве - как меняются требования рынка, на какие профессии, навыки и умения в Латвии (и мире) наблюдается наибольший спрос? Кто рискует потерять работу, если не переквалифицируется? 
  • Как меняются запросы соискателей работы? Говорим о влиянии опыта удаленной работы во время пандемии, мотивировании сотрудников и текучке кадров, а также о вызовах, вызванных миграцией, например, влияют ли беженцы на рынок труда в Латвии?

В записи передачу также можно посмотреть на платформе YouTube, на телеканале Duo7, а также теперь прослушать аудиоверсию в Spotify.

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