Кто вам платит? ⟩ Работать 4 дня вместо 5? В Латвии? Говорим о рынке труда

Работать на 80%, получать за 100%? Такой подход уже опробован в некоторых западных странах в качестве эксперимента, и оценки звучат самые разные - от полного восторга до обоснованной критики. В Латвии на днях был запущен сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем эту идею с автором инициативы, а также разбираем, какие наблюдаются тенденции на рынке труда Латвии, и заглядываем в будущее, к чему это может привести.