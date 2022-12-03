Снегопад продолжается: синоптики о погоде на воскресенье

Также возможно обледенение, поэтому на некоторых участках дороги будут скользкими.

Максимальная температура воздуха в воскресенье ожидается в пределах 0...3 градуса.

Сохранится слабый юго-восточный, южный ветер.

День в Риге будет облачным, возможны кратковременные снегопады. Температура воздуха составит 0...-1 градус.

Как вчера сообщал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, из-за снегопада высота снежного покрова увеличится на два-четыре сантиметра.

Галерея: Рождественский базарчик в Риге