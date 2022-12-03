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Снегопад продолжается: синоптики о погоде на воскресенье

rus.tvnet.lv/LETA
Снегопад продолжается: синоптики о погоде на воскресенье
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Снегопад в Риге
Снегопад в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 4 декабря, в Латвии будет облачно, местами пройдет небольшой снег, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Также возможно обледенение, поэтому на некоторых участках дороги будут скользкими.

Максимальная температура воздуха в воскресенье ожидается в пределах 0...3 градуса.

Сохранится слабый юго-восточный, южный ветер.

День в Риге будет облачным, возможны кратковременные снегопады. Температура воздуха составит 0...-1 градус.

Как вчера сообщал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, из-за снегопада высота снежного покрова увеличится на два-четыре сантиметра.

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