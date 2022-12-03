Зеленский раскритиковал потолок цен на российскую нефть

"Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение", - сказал Зеленский.

По его мнению, деньги, которые получит Россия от продажи нефти, пойдут на дестабилизацию тех самых стран, которые это решение принимали.

"Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция. И лишь вопрос времени, когда все равно придется использовать более сильные инструменты", - добавил он.

Потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель в пятницу, 2 декабря, после долгих дискуссий согласовали страны ЕС, а в субботу, 3 декабря, об аналогичных мерах заявили страны G7 и Австралия.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что цену нужно было снизить до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику РФ.

"G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ограничение цены на поставляемую морским транспортом нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно было бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику врага", - написал Ермак.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "мы не примем этот потолок цен".