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Видео ⟩ В Мангальсале ежедневно серьезные пробки. Виноваты грузовики на пути к порту

rus.tvnet.lv
В Мангальсале ежедневно серьезные пробки. Виноваты грузовики на пути к порту
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Очередь из грузовых автомобилей на Мангальсале
Очередь из грузовых автомобилей на Мангальсале Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Жителям Мангальсалы каждый день приходится стоять в больших пробках, потому что приходится объезжать припаркованные на обочине грузовики. Водители беспокоятся о своей безопасности, сообщает программа Bez tabu.

Жительница Мангальсалы Наталья заметила, что грузовые авто стоят на обочине, начиная с пересечения улиц Мангальсалас и Ставваду.

Представитель Департамента дорожного движения Янис Вайводс утверждает, что все необходимые дорожные знаки вывешены, но водители явно им не следуют.

Программа обратилась к водителю грузовика Янису, который понимает, что мешает движению, но эта ситуация возникла из-за того, что приходится ждать, пока получится войти в порт, чтобы сдать груз.

Рижская муниципальная полиция (RPP) регулярно инспектирует Мангальсалу. Представитель RPP Том Садовскис заявил, что вместе с портом и соответствующей компанией они ищут решение.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

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