Видео ⟩ В Мангальсале ежедневно серьезные пробки. Виноваты грузовики на пути к порту

Жительница Мангальсалы Наталья заметила, что грузовые авто стоят на обочине, начиная с пересечения улиц Мангальсалас и Ставваду.

Представитель Департамента дорожного движения Янис Вайводс утверждает, что все необходимые дорожные знаки вывешены, но водители явно им не следуют.

Программа обратилась к водителю грузовика Янису, который понимает, что мешает движению, но эта ситуация возникла из-за того, что приходится ждать, пока получится войти в порт, чтобы сдать груз.

Рижская муниципальная полиция (RPP) регулярно инспектирует Мангальсалу. Представитель RPP Том Садовскис заявил, что вместе с портом и соответствующей компанией они ищут решение.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)