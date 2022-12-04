Звезда телешоу Ģimene burkā Элина Глузунова в беседе с бывшими участниками шоу - Мадарой Рааби (Кивич), Янисом Сниедзаном и Катриной Саулиете, рассказала, что только после рождения первенца узнала, что Артем (гражданский муж Элины) не был юридически свободным мужчиной.
Элина Глузунова только после родов узнала, что ее муж женат на другой
Раабе и Снедзанс подумали, что Элина Глузунова с семьей вернулась в шоу, чтобы отпраздновать свою свадьбу. Певица не скрывает, что хочет выйти замуж, но вопрос с предыдущим браком Артема до сих пор не решен.
"Конечно, хотелось бы, но бракоразводный процесс идет совсем не гладко, и я стараюсь вообще не вмешиваться, потому что понимаю, что там гражданин третьей страны…" - говорит Глузунова, которая с Артемом уже восемь лет и у них трое детей.
Она также откровенно признается, что на самом деле никогда не хотела, чтобы дети рождались вне брака. Она также раньше заявляла, что никогда не будет с русским мужчиной: "Но вот у меня трое внебрачных детей и лысый русский".
Она отметила, что узнала о прошлом своего мужа весьма своеобразным образом.
"О том, что Артем женат, я узнала через два дня после рождения первенца", — говорит Элина.
"Я это узнала только потому, что если бы мы пошли в ЗАГС, нам бы это обязательно сообщили бы, спросили бы о рождении ребенка вне брака. Видно же, что я не из Таиланда", - не скрывает Элина иронии.
Элина Глузунова никогда не скрывала, что для нее важно выйти замуж, но из-за прошлого любимого мужчины это в настоящее время невозможно. Артем до сих пор состоит в законном браке с гражданкой Таиланда и хотя ранее заявлял о разводе, до сих пор этого не сделал.
Артем также признался, что не понимает желания Элины выйти замуж: "Отношения от этого не меняются! Что дает эта бумага? Лучше жить без всей этой бюрократии!".
Больше узнай на портале 1188.lv!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!