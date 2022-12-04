Элина Глузунова только после родов узнала, что ее муж женат на другой

Раабе и Снедзанс подумали, что Элина Глузунова с семьей вернулась в шоу, чтобы отпраздновать свою свадьбу. Певица не скрывает, что хочет выйти замуж, но вопрос с предыдущим браком Артема до сих пор не решен.

"Конечно, хотелось бы, но бракоразводный процесс идет совсем не гладко, и я стараюсь вообще не вмешиваться, потому что понимаю, что там гражданин третьей страны…" - говорит Глузунова, которая с Артемом уже восемь лет и у них трое детей.

Она также откровенно признается, что на самом деле никогда не хотела, чтобы дети рождались вне брака. Она также раньше заявляла, что никогда не будет с русским мужчиной: "Но вот у меня трое внебрачных детей и лысый русский".

Она отметила, что узнала о прошлом своего мужа весьма своеобразным образом.

"О том, что Артем женат, я узнала через два дня после рождения первенца", — говорит Элина.

"Я это узнала только потому, что если бы мы пошли в ЗАГС, нам бы это обязательно сообщили бы, спросили бы о рождении ребенка вне брака. Видно же, что я не из Таиланда", - не скрывает Элина иронии.

Элина Глузунова никогда не скрывала, что для нее важно выйти замуж, но из-за прошлого любимого мужчины это в настоящее время невозможно. Артем до сих пор состоит в законном браке с гражданкой Таиланда и хотя ранее заявлял о разводе, до сих пор этого не сделал.

Артем также признался, что не понимает желания Элины выйти замуж: "Отношения от этого не меняются! Что дает эта бумага? Лучше жить без всей этой бюрократии!".

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