На субботнем аукционе художественного салона E-kunstisalong в Тарту картина "Пейзаж Казаритса" эстонского художника Конрада Мяги (1878–1925) была продана за 232 000 евро. Это, вероятно, самая высокая цена, которую когда-либо платили за картину на эстонском аукционе.
Фото ⟩ В старом доме Эстонии нашли картину и продали ее за рекордную сумму
Эта картина десятилетиями висела бы на стене гостиной обычного хуторского дома, если бы дочь семейства - ученица основной школы - не стала бы писать реферат о художнике Конраде Мяги.
По мнению экспертов, картина была написана между 1916 и 1921 годами. Картина подписана автором и была сохранена оригинальная рама. Казаритса – деревня в волости Выру в Вырумаа. Салон E-kunstisalong выставил работу на аукцион с начальной ценой в 75 000 евро, а окончательная цена в шагами по 2000 евро выросла до 232 000 евро.
До сих пор самым дорогим произведением искусства, проданным в Эстонии, была картина Йоханна Келера "Татарка в саду усадьбы Мшатка". Работа Келера была продана в галерее Vaal в 2008 году за 172 561 евро.
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