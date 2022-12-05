До Рождества ограничат движение на участке улиц А. Деглава и Валмиерас

Кроме того, с 5 по 23 декабря будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Валмиерас от Пернавас до Деглава.

Напомним, первые работы по строительству ливневой канализации начались на улице Аугуста Деглава еще в конце ноября, что привело к возникновению больших пробок - общественный транспорт курсировал с опозданием до 50 минут, людям приходилось тратить на поездку из Плявниеков или Пурвциемса в центр города более часа.