Пн, 5.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

До Рождества ограничат движение на участке улиц А. Деглава и Валмиерас

rus.tvnet.lv
До Рождества ограничат движение на участке улиц А. Деглава и Валмиерас
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Jānis Škapars/TVNET

В связи со строительством ливневой канализации с понедельника, 5 декабря, до пятницы, 23 декабря, будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Аугуста Деглава от улицы Пернавас до Валмиерас, сообщает Рижская дума.

Кроме того, с 5 по 23 декабря будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Валмиерас от Пернавас до Деглава.

Напомним, первые работы по строительству ливневой канализации начались на улице Аугуста Деглава еще в конце ноября, что привело к возникновению больших пробок - общественный транспорт курсировал с опозданием до 50 минут, людям приходилось тратить на поездку из Плявниеков или Пурвциемса в центр города более часа.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх