В связи со строительством ливневой канализации с понедельника, 5 декабря, до пятницы, 23 декабря, будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Аугуста Деглава от улицы Пернавас до Валмиерас, сообщает Рижская дума.
До Рождества ограничат движение на участке улиц А. Деглава и Валмиерас
До Рождества ограничат движение на участке улиц А. Деглава и Валмиерас
Кроме того, с 5 по 23 декабря будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Валмиерас от Пернавас до Деглава.
Напомним, первые работы по строительству ливневой канализации начались на улице Аугуста Деглава еще в конце ноября, что привело к возникновению больших пробок - общественный транспорт курсировал с опозданием до 50 минут, людям приходилось тратить на поездку из Плявниеков или Пурвциемса в центр города более часа.
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