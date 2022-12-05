Известный критик чеченской власти, блогер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции, сообщил чеченский оппозиционный Telegram-канал 1ADAT со ссылкой на источники в Европе и Чечне.
Telegram-канал: в Швеции убит критиковавший Кадырова блогер Тумсо Абдурахманов
"Тумсо был расстрелян ночью группой лиц, сейчас ведется выяснение обстоятельств убийства", - говорится в сообщении 1ADAT.
Более подробную информацию о произошедшем канал не предоставляет, известно лишь, что шведские спецслужбы спрятали брата Тумсо Абдурахманова.
Breaking: 1ADAT has confirmed rumors of the death of dissident blogger Tumso Abdurakhmanov. For years he fought against the Kadyrov regime and was chased by their agents as he escaped Chechnya. He was reportedly shot by unknown assailants.https://t.co/ye9VZX6yke pic.twitter.com/HQpiuchCE6— Harold Chambers (@chambersharold8) December 5, 2022
В свою очередь "Радио Свобода" со ссылкой на соратников блогера сообщило, что он был убит в ночь на 2 декабря. Более подробную информацию издание не предоставляет.
Власти Швеции это дело пока не прокомментировали.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Абдурахманов и члены его семьи не выходят на связь. В начале декабря в Telegram появились сообщения об убийстве Абдурахманова, и было опубликовано видео якобы с телом убитого блогера. Однако пользователи сообщили, что на видео запечатлен другой человек.
Кто такой Тумсо Абдурахманов?
В Грозном Тумсо Абдурахманов работал заместителем директора ФГУП "Электросвязь", но в 2015 году был вынужден уехать из Чечни из-за конфликта с семьей Кадыровых.
Конфликт начался из-за бороды Абдурахманова - она не понравилась племяннику главы Чечни Исламу Кадырову, и он остановил мужчину на улице в Грозном, отобрал телефон и отвез к себе домой, где Абдурахманова долго допрашивали о его религиозных взглядах.
После этого, в ту же ночь, Абдурахманов уехал из Чечни вместе с семьей. В Европе он стал популярным оппозиционным блогером. На его блог в YouTube подписаны почти полмиллиона человек, а последний ролик в нем был опубликован три недели назад.
Ролики Абдурахманова набирают миллионы просмотров, а сам он получил известность за счет того, что открыто критикует Кадырова и чеченские власти.
Абдурахманов проводил совместные эфиры с чеченскими чиновниками, журналистами, детьми бывших президентов Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова.
После одного из таких эфиров спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть.
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