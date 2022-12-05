Telegram-канал: в Швеции убит критиковавший Кадырова блогер Тумсо Абдурахманов

Кто такой Тумсо Абдурахманов?

В Грозном Тумсо Абдурахманов работал заместителем директора ФГУП "Электросвязь", но в 2015 году был вынужден уехать из Чечни из-за конфликта с семьей Кадыровых.

Конфликт начался из-за бороды Абдурахманова - она не понравилась племяннику главы Чечни Исламу Кадырову, и он остановил мужчину на улице в Грозном, отобрал телефон и отвез к себе домой, где Абдурахманова долго допрашивали о его религиозных взглядах.

После этого, в ту же ночь, Абдурахманов уехал из Чечни вместе с семьей. В Европе он стал популярным оппозиционным блогером. На его блог в YouTube подписаны почти полмиллиона человек, а последний ролик в нем был опубликован три недели назад.

Ролики Абдурахманова набирают миллионы просмотров, а сам он получил известность за счет того, что открыто критикует Кадырова и чеченские власти.

Абдурахманов проводил совместные эфиры с чеченскими чиновниками, журналистами, детьми бывших президентов Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова.

После одного из таких эфиров спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть.