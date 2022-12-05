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Telegram-канал: в Швеции убит критиковавший Кадырова блогер Тумсо Абдурахманов

rus.tvnet.lv
Telegram-канал: в Швеции убит критиковавший Кадырова блогер Тумсо Абдурахманов
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Фото: Reuters/ScanPix

Известный критик чеченской власти, блогер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции, сообщил чеченский оппозиционный Telegram-канал 1ADAT со ссылкой на источники в Европе и Чечне.

"Тумсо был расстрелян ночью группой лиц, сейчас ведется выяснение обстоятельств убийства", - говорится в сообщении 1ADAT.

Более подробную информацию о произошедшем канал не предоставляет, известно лишь, что шведские спецслужбы спрятали брата Тумсо Абдурахманова.

В свою очередь "Радио Свобода" со ссылкой на соратников блогера сообщило, что он был убит в ночь на 2 декабря. Более подробную информацию издание не предоставляет.

Власти Швеции это дело пока не прокомментировали.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Абдурахманов и члены его семьи не выходят на связь. В начале декабря в Telegram появились сообщения об убийстве Абдурахманова, и было опубликовано видео якобы с телом убитого блогера. Однако пользователи сообщили, что на видео запечатлен другой человек.

Кто такой Тумсо Абдурахманов?

В Грозном Тумсо Абдурахманов работал заместителем директора ФГУП "Электросвязь", но в 2015 году был вынужден уехать из Чечни из-за конфликта с семьей Кадыровых.

Конфликт начался из-за бороды Абдурахманова - она не понравилась племяннику главы Чечни Исламу Кадырову, и он остановил мужчину на улице в Грозном, отобрал телефон и отвез к себе домой, где Абдурахманова долго допрашивали о его религиозных взглядах.

После этого, в ту же ночь, Абдурахманов уехал из Чечни вместе с семьей. В Европе он стал популярным оппозиционным блогером. На его блог в YouTube подписаны почти полмиллиона человек, а последний ролик в нем был опубликован три недели назад.

Ролики Абдурахманова набирают миллионы просмотров, а сам он получил известность за счет того, что открыто критикует Кадырова и чеченские власти.

Абдурахманов проводил совместные эфиры с чеченскими чиновниками, журналистами, детьми бывших президентов Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова.

После одного из таких эфиров спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть.

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