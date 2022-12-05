В латвийском танцевальном шоу победили Максим Бусел и Лиза Мания

В финале за приз в 15 тысяч евро боролись Максим Бусел и Лиза Мания, модератор TV3 Рута Двинска и Виктор Харитонов, солист группы Citi Zēni Янис Петерсонс и Олена (Елена) Черекова.

Финалистам предстояло подготовить три номера.

Первыми в финале выступили Максим и Лиза. Их первый танец был выбран жюри - медленный вальс. После они танцевали джайв. Свое участие в шоу пара завершила вольным танцем под музыку из фильма "Ла-Ла Лэнд", основанного на истории об исполнении мечты.

Рута и Виктор в финале выступили вторыми. Их первым танцем тоже стал медленный вальс, выбранный жюри. Они создали на паркете красивую и душевную рождественскую сцену, напомнив, что до Рождества осталось всего несколько недель. В качестве второго танца Рута и Виктор представили джайв, который является одним из самых запоминающихся номеров для зрителей, потому что закончился... тортом в лицо Виктору! В своем финальном танце в свободном стиле Рута и Виктор показали, что танцевать может каждый.

Янис и Олена выступали под третьим номером. В качестве первого танца жюри выбрало самбу. Впервые они исполнили этот танец в ярких костюмах птиц, в основе сюжета которого лежит соблазнение зяблика. Вторым танцем была румба. Янис и Олена так трогательно показали свою историю любви, что у жюри не осталось комментариев. В завершающем номере Яниса поддержала его группа "Citi zēni".

В этот раз жюри не оценивало танцоров, а лишь высказывало свои комментарии к увиденным выступлениям. Победители шоу определялись зрительским голосованием.

Победителями стали Максим Бусел и Лиза Мания.

Янис Петерсонс и Олена Черекова заняли почетное второе место в шоу, а Рута Двинска и Виктор Харитонов - третье.

Продюсеры программы позаботились и о сюрпризах. 11 декабря на экраны выйдет особый выпуск, который покажет закулисье шоу.

Фото: шоу Dejo ar zvaigzni