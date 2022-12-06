Роберт Дауни-младший впервые попробовал наркотики в 6 лет

Актер Роберт Дауни-младший признался, что впервые попробовал наркотики в шесть лет. Это произошло на семейном вечере, когда его отец заметил, что сын случайно выпил вина. Родитель не остановил его, а предложил попробовать "травку", пишет Daily Mail.

Позже Роберт Дауни-старший рассказывал, что чуть ли не с пеленок приучал будущего актера к запрещенным веществам. К счастью, ему все-таки удалось справиться с наркозависимостью.

Напомним, Роберт Дауни-старший скончался в 2021 году. Его первый брак распался из-за наркотиков. Вторая супруга Лора Эрнст помогла Дауни-старшему справиться с зависимостью. После ее смерти актер женился в третий раз - на писательнице Розмари Роджерс.

Он снял такие фильмы, как "Загон", "Компания Хьюго", "Губы напрокат", "Слишком много солнца" и другие. В качестве актера Роберт Дауни-старший работал над такими лентами, как "Ночи в стиле буги", "Как украсть небоскреб", "Аве, Цезарь", "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Магнолия" и "Джонни, будь хорошим".