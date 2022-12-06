Яунземе не видит логики в предполагаемом переводе в Минфин

В интервью Латвийскому радио во вторник Яунземе сообщила, что хотя у нее все еще открыт лист нетрудоспособности, она примет участие в заседании Кабинета министров, где будет рассматриваться вопрос о ее переводе на должность директора координационного департамента по борьбе с теневой экономикой Министерства финансов.

Она также отметила, что не видит логики в планируемом переводе.

"На данный момент я не вижу никакой логики в этом переводе. Я читаю в аннотации, что я неплохой госслужащий, которого надо отстранить от выполнения обязанностей главы VID и возбудить дисциплинарное дело. Я являюсь компетентным и квалифицированным работником, которому предлагают перейти в вышестоящую инстанцию", - сказала Яунземе.

Она допустила, что таким образом министр финансов Янис Рейрс пытается с честью выйти из ситуации, в которой возбужденное дисциплинарное дело и отстранение от должности оказались "мыльным пузырем".

При этом она отметила, что любой переход в вышестоящую инстанцию - это продвижение по службе.