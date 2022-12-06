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Умерла актриса из фильма "Двое: я и моя тень" Керсти Элли

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Умерла актриса из фильма "Двое: я и моя тень" Керсти Элли
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Керсти Элли в 2001 году
Керсти Элли в 2001 году Фото: SCANPIX

В возрасте 71 года скончалась американская актриса Керсти Элли, сообщает "Медуза". Как сообщили в семье актрисы, причиной смерти стал рак.

"Наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который выявили совсем недавно", - говорится в сообщении детей актрисы Лилли Паркер и Уильяма Тру.

"Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой", - сказано в обращении.

В последние дни жизни Керсти Элли получала медицинскую помощь в онкоцентре Моффитта в Тампе.

Керсти Элли начала карьеру в 1980-х и за жизнь снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. В начале 1990-х она получила премии "Золотой глобус" и "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" за свою работу в сериале "Чирс". Через три года актрису удостоили еще одной "Эмми" - за работу в фильме "Мать Дэвида".

Среди других известных работ артистки семейные фильмы "Двое: я и моя тень", "Уж кто бы говорил", в котором она снялась с Джоном Траволтой, комедия "И в бедности, и в богатстве", фантастический фильм  "Звездный путь 2: Гнев Хана", сериалы "Королевы крика", "Салон Вероники" и "Север и Юг".

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