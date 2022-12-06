Умерла актриса из фильма "Двое: я и моя тень" Керсти Элли

"Наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который выявили совсем недавно", - говорится в сообщении детей актрисы Лилли Паркер и Уильяма Тру.

"Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой", - сказано в обращении.

В последние дни жизни Керсти Элли получала медицинскую помощь в онкоцентре Моффитта в Тампе.

Керсти Элли начала карьеру в 1980-х и за жизнь снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. В начале 1990-х она получила премии "Золотой глобус" и "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" за свою работу в сериале "Чирс". Через три года актрису удостоили еще одной "Эмми" - за работу в фильме "Мать Дэвида".

Среди других известных работ артистки семейные фильмы "Двое: я и моя тень", "Уж кто бы говорил", в котором она снялась с Джоном Траволтой, комедия "И в бедности, и в богатстве", фантастический фильм "Звездный путь 2: Гнев Хана", сериалы "Королевы крика", "Салон Вероники" и "Север и Юг".