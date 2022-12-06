В Черном море застряли два десятка танкеров с нефтью из российских портов

В понедельник вступил в силу запрет на страхование и обслуживание транспортировки российской нефти стоимостью выше 60 долларов за баррель, введенный США, Европейским союзом, G7 и Австралией, и на основании этого Турция потребовала от перевозчиков дополнительных подтверждений того, что их груз застрахован.

Из-за этого сейчас акваторию Черного моря не могут покинуть не менее 19 танкеров. По имеющейся у издания информации, первый из этих танкеров ожидает разрешения еще с 29 ноября. Турция хочет получить дополнительные гарантии, что в случае столкновения судов, аварий и разлива нефти в проливах судовладельцы смогут покрыть расходы по нейтрализации последствий этих ЧП. Задержка связана с тем, что сейчас турецкие власти требуют больше документов, чем раньше.

Такие действия Анкары создают проблемы не только российским экспортерам нефти: большая часть наливных грузов - это экспорт из Казахстана. Нефть из этой страны по нефтепроводам транспортируется в российские порты на Черном море.

Ранее Financial Times сообщала, что Россия в преддверии введения санкций создала свой "теневой флот танкеров", насчитывающий около сотни судов. Они будут застрахованы российскими компаниями или попытаются переваливать нефть без страховки груза.

Как уже сообщалось, в понедельник вступил в силу установленный западными странами потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель и введено эмбарго ЕС на российскую нефть, транспортируемую морским путем.