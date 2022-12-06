В Краславе по подозрению в убийстве трехлетней девочки задержана ее мать

4 декабря 2022 года Служба неотложной медицинской помощи получила вызов в многоквартирный дом в Краславе, где семья сообщила о том, что со второго этажа двухэтажной кровати упала трехлетняя девочка. На месте происшествия медики констатировали смерть ребенка 2019 года рождения, была вызвана Государственная полиция. Прибывшие на место происшествия стражи порядка констатировали, что в отношении ребенка, возможно, было совершено преступление. Полицейские обнаружили и изъяли на месте преступления вещественные доказательства, которые, вероятно, указывают на то, что погибший ребенок подвергался насилию. Нужно отметить, что в упомянутой семье растут еще трое детей в возрасте от 1 до 6 лет.

По подозрению в убийстве ребенка на месте происшествия были задержаны его мать - женщина 1996 года рождения, а также отец - мужчина 1993 года рождения.

В ходе следствия выяснилось, что они ранее уже неоднократно попадали в поле зрения полиция за различные нарушения.

В понедельник, 5 декабря, Даугавпилсский суд применил к матери меру пресечения - заключение под стражу.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту убийства при отягчающих обстоятельствах. Полиция продолжает расследование.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в установленном законом порядке.