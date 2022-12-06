Во вторник Польша согласно заключенному летом договору получила первый груз танков и гаубиц из Южной Кореи, сообщает АР.
Фото ⟩ Польша получила первые танки от Южной Кореи
Президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак встретили груз в Гдыне, на побережье Балтийского моря.
Польша получила десять танков Black Panther K2 и 24 гаубицы Thunder K9. Остальной груз планируется поставить до 2025 года, общая сумма договора составляет 5,8 миллиарда долларов.
Дуда и Блащак отметили, что Южная Корея быстро ответила на нужду Польши в срочном порчядке увеличить свой потенциал обороны, принимая во внимание начатю Россией войну в Украине.
В передаче военной техники в руки Польши приняли участие представители правительства и оборонной сферы Южной Кореи.
"Это - будущее, это настоящее укрепление безопасности Польши", - сказал Дуда.
"Чтобы остановить агрессию, остановить противника, армии необходима эта современная техника", - добавил он.
Польша заключила договор на поставку сотен танков Black Panther K2 с предприятием Hyundai Rotem и поставку гаубиц K9 Thunder с компанией Hanhwa Defense. Договор включает в себя и обучение военнослужащих использованию этой техники, расходы на логистику и боеприпасы.
Галерея: Польша получила первые танки от Южной Кореи
Кроме того, правительство Польши договорилось с Южной Кореей о поставке истребителей FA-50 примерно на три миллиарда долларов. Эти самолеты совместно производят предприятия Korea Aerospace и Lockheed Martin.
Польша также рассматривает и возможности приобретения технологий, чтобы можно было начать производство на своей земле.
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